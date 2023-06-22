時隔11年！任天堂《超級瑪利歐兄弟 驚奇》10/20上市：開始存錢了
任天堂昨（21）日晚間舉辦線上直播發表會，會中公布下半年的遊戲發售消息，《瑪利歐》系列大出風頭，其中最讓玩家驚喜的就是時隔11年，經典 2D 橫向捲軸遊戲《New 超級瑪利歐兄弟 U》的最新力作《超級瑪利歐兄弟 驚奇》，加入新道具「驚奇花」，碧姬、黛西和耀西都可以操作，預計10月20日上市，錢錢可以先準備好了！
記者周淑萍/綜合報導
任天堂在「Nintendo Direct」線上直播發表會上壓軸公布《超級瑪利歐兄弟》系列最新作《超級瑪利歐兄弟 驚奇》，該款遊戲是2012年《New 超級瑪利歐兄弟U》開賣以來，相隔11年的全新作品，同屬於 2D 橫向捲軸破關遊戲。可操控的角色除了瑪利歐、路易吉、奇諾比奧之外，碧姬公主、黛西和耀西都成為破關的夥伴。
這次新作加入了新道具「驚奇花」，只要碰觸驚奇花，關卡的玩法就會產生巨大變化，像是水管會動起來、敵人成群出現或是變身成別的形態，情況將與之前完全不一樣。每個關卡都會出現各種各樣的「驚奇」，產生前所未有的變化，還有會說話的閒聊花花，還能變成大象瑪利歐，可玩性相當高。預計10月20日上市，下載版的目前開放預購。