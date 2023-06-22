周杰倫《LOL》戰隊選手涉假賽！統神上週「一語成讖」：把他踢掉
台灣電競圈再度傳出選手打假賽！男星周杰倫旗下戰隊JTeam的《英雄聯盟》分部，昨（21）日突然公告要與上路選手Long解約，原因竟是涉及打假賽。更有人發現，實況主統神在上週實況的一句話竟「一語成讖」，引發粉絲熱議。
記者潘毅/綜合報導
昨（21）日晚間22點，JTeam戰隊無預警發出公告，表示要與上路選手Long(馬鈺龍)終止合約關係。因為經過經內部稽查，上路選手Long與特定人士商討、協議欲從事假賽之行為，經比對相關證據後，確實存在可能影響比賽公正之風險，基於假賽零容忍的底線，杰藝文創除報請聯盟確認外，也立即對Long選手進行解約以及相關求償作業。
消息引爆電競圈震撼，但同時也有網友翻出統神在6月14日的實況影片，當時他在看網路節目《你行你上》，其中一場回顧春季賽時JTeam對戰PSG的賽事，在一波會戰後質問「這個LONG到底是誰？」
統神隨後點出解釋，因為這位LONG操作的角色納兒，出現許多不合理失誤，便在直播上搖頭大喊「JTeam，拜託你們，如果這個上路還在你們隊伍的話，拜託把他踢掉。我是要跟高手打。」
沒想到過了一週，LONG選手竟真的因為涉嫌假賽而被JTeam解約，讓許多粉絲再次驚嘆「結果long真的出事，統神真的是神」、「一眼便知long有鬼，不愧是神」、「朝聖統神又一神蹟，直接抓到選手打假賽」。