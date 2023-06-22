「斑馬線有人就要停」喊卡！警政署：車讓行人仍要保持3公尺
為了擺脫行人地獄的罪名，警政署21日說明，從6月30日起只要斑馬線有行人，「無論距離遠近」，駕駛都要停讓，引發民怨；對此，交通部長王國材表示，執法方案過於嚴格，會影響車流順暢，因此宣布暫緩實施，下週一再開會研議。而警政署補充說明，目前汽車在行人穿越道上，將以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）為認定基準。
記者孫唯容／綜合報導
交通部長王國材22日表示，考慮到此方案過於嚴苛，雖然能保護行人，但是恐怕影響車流順暢甚鉅，造成交通壅塞，他昨晚與內政部長林右昌、警政署長黃明昭討論後，決定此案暫緩實施。
目前警政署現行不停讓行人先行之取締認定原則：
一、當路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上，以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺或3個枕木寬）為準，也就是車輛經過行穿道時，車輛與穿越道的行人，距離若在3公尺內就將被取締；此外行人走在行穿道時，車輛就算停讓，但若前懸（車頭保險桿位置）已進入行人穿越道，同樣會被取締。
二、路口有交通指揮人員指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發。
三、以攔停舉發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。
車輛停讓行人後，只要行人已經越過車輛行經方向，車輛就可以從行人後方通過。