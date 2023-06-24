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射擊體驗、地雷、心戰牆！政治人物愛去的金門　這些地方非玩不可

▲大膽島「三民主義統一中國」心戰標語牆，面向廈門港，成為著名地標。（圖／記者呂烱昌攝）
▲大膽島「三民主義統一中國」心戰標語牆，面向廈門港，成為著名地標。（圖／記者呂烱昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

過去金門是戰地前線，隨著戰地政務解除、兩岸小三通開放，經過砲火洗禮的金門成為熱門觀光景點，近期更成為政治人物熱門造訪地點，讓金門再度獲得關注。金門主要分為大小金門、大二島等島，處處是充滿戰地色彩的觀光景點，射擊體驗、地雷主題館、心戰牆，成為金門非玩不可景點。

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后麟營區步槍模擬射擊館

鴻海集團創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲在小金門海邊牽手的「海誓山盟」，一度引發熱議。坐落於小金門（烈嶼）后頭村的后麟營區原為軍方補給連和衛生連，在金門大裁軍之後，軍方在2015年停止駐用，改由列嶼鄉公所接手管理，為了吸引觀光客體驗當年戰地風情，便編列預算向中科院採購步槍模擬射擊系統。這套由中科院研發的射擊模擬系統，所使用的槍與國軍現役的 T91步槍外型與重量都一樣，扣扳機時也會發出槍聲與後座力，甚至還會發生卡彈排除的狀況，彷彿跟操作真槍一樣。

參與體驗射擊民眾可換穿迷彩服，並且拍攝軍裝定裝照，射擊科目包括25公尺靶場射擊3發、75公尺靶場射擊6發，以及模擬敵軍登陸的「血戰灘頭堡」戰場模擬，每人可射擊 120 發子彈。最後還會獲得一份成績單，讓體驗的遊客帶回家。

▲金門列嶼后麟營區步槍模擬射擊館模擬射擊體驗。（圖／記者呂烱昌攝）
▲金門列嶼后麟營區步槍模擬射擊館模擬射擊體驗。（圖／記者呂烱昌攝）
金門地雷主題館

1949年國軍進駐金門之後，為防止共軍登陸，在大、小金門和大、二膽島上布滿10萬枚地雷，2000年陳水扁政府執政後，民進黨政府與軍方面臨來自民間與反地雷組織龐大的壓力。國軍於2007年成立排雷大隊透過委外與自行除雷方式，清理留在金門土地上的地雷。經過了7年努力，金門在2013年終於從布雷區名單上排除。

小金門的地雷主題館相連著勇士堡與鐵漢堡，是全金門唯一以地雷為主題的體驗館，模擬地雷爆炸聲震撼驚人，並透過展示地雷模型、模擬掃雷人像，讓參觀民眾了解地雷的可怕與排雷的困難性。

▲金門地雷主題館展示戰防雷模型。（圖／記者呂炯昌攝）
▲金門地雷主題館展示戰防雷模型。（圖／記者呂炯昌攝）
「前線中的前線」大膽島

大膽原名大擔，1950年7月26日爆發大二膽島戰役，700名共軍摸黑乘船進攻大二膽島，遭國軍營長史恆豐少校率領不到300官兵迎頭痛擊；經一晝夜血戰，共軍陣亡300多人、252人被俘。1951年已故總統蔣經國至島上視察，將該島易名為「大膽島」，並在島上題有「島孤人不孤」石碑。

大膽島在2019年3月開放觀光，採團進團出方式登島觀光。今年6月初，台北市議會率團登大膽島訪問、慰勞駐軍。面積0.91平方公里的大膽島距離大陸廈門僅4400公尺、面積0.28平方公里的二膽島距離大膽島約800公尺，由於靠近對岸廈門，因而有「前線中的前線」之稱，在天氣晴朗時，可以從大膽島可上目視廈門環島路一帶建築物，在大膽島上手機甚至會漫遊到中國大陸電信業者的網路。

大膽島上人氣最高的景點，首推面對廈門港的「三民主義統一中國」心戰牆。2009年時任總統馬英九在中秋節前夕到大膽島勞軍時曾表示，中國大陸遊客經常特地從廈門搭觀光船拍攝「三民主義統一中國」的心戰牆，但有一次颱風來襲，牆面毀損，不久之後大膽島上守軍接到來自廈門市政府的電話，希望儘速修復牆面，否則觀光客就不來了。

大膽島上著名「神泉」以當地水泉養雞的雞蛋，烘焙出神泉蛋糕而著名的神泉茶坊。據傳昔年有「軍中情人」之稱的歌手方季惟登島勞軍，走近泉水造成水源莫名乾枯，後來經官兵虔誠祈禱，才又湧泉，因此神泉「女賓止步」的故事也逐漸傳開。

除此之外，大膽島上北山的「神雞之墓」，根據墓碑記載，金門823砲戰期間，每逢對岸砲擊前，牠就先展翅鳴啼、飛走窩藏示警，使得官兵能適時躲避，保全性命，因此被稱為「神雞」。

▲大膽島上著名景點神泉茶坊。（圖／記者呂炯昌攝）
▲大膽島上著名景點神泉茶坊。（圖／記者呂炯昌攝）
▲位於大膽島上北山的「神雞之墓」，根據墓碑記載，金門砲戰期間，每逢對岸砲擊前，牠就先展翅鳴啼、飛走窩藏示警，使得官兵能適時躲避，保全性命，因此被稱為「神雞」。（圖／記者呂炯昌攝)
▲位於大膽島上北山的「神雞之墓」，根據墓碑記載，金門砲戰期間，每逢對岸砲擊前，牠就先展翅鳴啼、飛走窩藏示警，使得官兵能適時躲避，保全性命，因此被稱為「神雞」。（圖／記者呂炯昌攝)

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