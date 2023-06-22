任天堂Switch下半年必玩遊戲　《瑪利歐》領軍7款上市資訊一次看

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該款遊戲是2012年《New 超級瑪利歐兄弟U》開賣以來，相隔11年的全新作品，同屬於 2D 橫向捲軸破關遊戲。可操控的角色除了瑪利歐、路易吉、奇諾比奧之外，碧姬公主、黛西和耀西都成為破關的夥伴。
這次新作加入了新道具「驚奇花」，只要碰觸驚奇花，關卡的玩法就會產生巨大變化，像是水管會動起來、敵人成群出現或是變身成別的形態，情況將與之前完全不一樣。每個關卡都會出現各種各樣的「驚奇」，產生前所未有的變化，還有會說話的閒聊花花，還能變成大象瑪利歐，可玩性相當高。
《超級瑪利歐RPG》預定11月17日發售
瑪利歐RPG系列的原點在時隔27年後，以煥然一新的圖像於Nintendo Switch重生。玩家能透過3D新圖像遊玩《超級瑪利歐RPG》。遊戲中為了救被擄走的碧姬，瑪利歐前往庫巴城堡並把庫巴打倒。
場景除了有怪物敵人之外，還有各種機關阻擋去路。玩家要運用「跳躍」來闖關，戰鬥的方式採「指令戰鬥」，不只是選擇行動，只要在攻擊或防禦時抓準時機按下按鍵，造成的傷害就會增加，也可以把對手造成的傷害變成0。
《皮克敏４》預定7月21日發售、體驗版6月29日發布
身為救援隊新人的你，好不容易到達了這個充滿生命的未知行星，在這裡遇到了不可思議的生物，皮克敏以及救援隊的搜救犬歐慶，為了營救落難者和修復故障的宇宙船，玩家將和牠們一同開始探索這個星球。
皮克敏被拔出來後就會開始活動，當你吹哨子，就會成群結隊地跟上來，將它們投擲後會完成許多事情。還有，搜救犬歐慶也是非常可靠的搭檔，探索不局限於地上，連地下也可以進行探索。
《超級舞動 瓦利歐製造》預定11月3日發售
5秒遊玩的瞬間動作遊戲「瓦利歐製造」系列的最新作品《超級舞動 瓦利歐製造》，每個主題需要用到的動作都不一樣，關鍵就在於是否能夠瞬間做出正確的動作，只要有兩套Joy-Con，就能進行2人合作。還收錄了最多支援4人對戰的派對模式，以及胡搞瞎搞的雙陸等等，全都以瓦利歐風格的規則進行，提供200種以上的瞬間體感小遊戲吧。
《名偵探皮卡丘 閃電回歸》預定10月6日發售
在本作登場的是自稱「名偵探」的「會說話的大叔皮卡丘」。熱愛咖啡，言行舉止總有點跩卻不會讓人覺得討厭，表情和動作都像個大叔一樣。青年提姆和這隻皮卡丘組成了搭檔，他們將借助許多寶可夢的力量，一一解開在人與寶可夢共生的城市「萊姆市」發生的各種事件之謎。
《瑪利歐賽車8 豪華版 新增賽道通行證》付費新增內容，已上市
《瑪利歐賽車8 豪華版 新增賽道通行證》第5彈，全新賽道「肥皂泡之路」登場，還有作為新增角色登場，來自《Mario Kart: Double Dash!!》的「吞食花老大」、來自《瑪利歐賽車7》的「花毛毛」，以及《瑪利歐賽車 巡迴賽》的「卡美克」，總共新增8條賽道以及3位新角色，賽道將分成6次陸續發布，預定於2023年底前完成發布所有賽道。
《斯普拉遁 3》新祭典 7/15～7/17
《斯普拉遁 3》新祭典！主題「說到冰淇淋你會想起？香草vs草莓vs薄荷巧克力」，舉辦期間是7月15日上午8時～17日上午8時(香港時間)。另外還有以各種「主題」來體驗戰鬥樂趣的「活動比賽」等等。