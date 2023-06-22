郭雪芙上露營實境秀大受好評！「超萌亮點」秒圈粉 狠甩假面甜心
女星郭雪芙在好友林心如的邀請下，參與實境節目《光露營就很忙了》的錄製，結果廣受好評，不僅成功拋開過去「假面甜心」的印象，更讓觀眾們看見郭雪芙在節目上的亮點與表現，直呼：「真的越看越正了！」
記者詹鎰睿/綜合報導
《光露營就很忙了》由總製作人林心如邀請戲劇《華燈初上》的演員好友們一同挑戰各式各樣的露營，包含楊謹華、楊祐寧、謝欣穎、林柏宏等多位戲劇大咖演員，紛紛在節目上呈現最真實的那面。
其中，就有觀眾在PTT台綜板以「看完光露營迷上郭雪芙」為題PO文直呼：「他們彼此之間的互動蠻自然，也可以看到不同於戲劇的另一面！」其中更點名郭雪芙實在太可愛，吃東西萌萌的，就連玩遊戲都很認真，「有人也因為看光露營迷上雪芙的嗎？」
不僅如此，在18日《光露營就很忙了》播出最後一集之後，再度有觀眾PO文大讚郭雪芙，「看完光露營整季，一開始覺得她是個厭世宅宅，越看到後面覺得她還蠻罩的，越看越正。」也讓原PO非常期待下一檔的節目《光開門就很忙了》。
底下網友紛紛留言，「真的！至少這部會讓人對她的印象改觀」、「她很適合實境秀」、「本來不喜歡她，看完被圈粉，太真了！」、「會一直想看她！」還有人特地感謝林心如，「真的，所以我很感謝林心如，讓我看到電視電影以外的雪芙，越看越愛！」