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泰坦號仍無音訊！鐵達尼號沉3800公尺海底　相當7.5座台北101

▲探索「鐵達尼號」殘骸的觀光潛水器18日失聯迄今，各界正全力搜救。（圖／美聯社／達志影像）
▲探索「鐵達尼號」殘骸的觀光潛水器18日失聯迄今，各界正全力搜救。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

小型觀光潛水器「泰坦號」（Titan）在18日下潛探索知名沉船「鐵達尼號」（Titanic）殘骸，卻傳出失聯消息，至今已經超過3天毫無音訊，船上5人生死不明。由於潛水器很有可能卡在鐵達尼號沉船殘骸之間，外媒指出，搜索極為困難。而鐵達尼號沉船殘骸位在水面下方約1萬2500英尺（約3800公尺）之處，這深度相當於美國大峽谷懸崖高度2倍，若以台北101高度來換算則將近7.5倍。

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綜合英國《每日郵報》等外媒報導，鐵達尼號在一百多年前撞上冰山後斷成兩截後沉沒，目前殘骸位於水下約12500英尺（約3800公尺）之處。由「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司所設計的潛水器長約6公尺、重達2萬磅，可潛入水下將近3962公尺，據信足以探訪鐵達尼號（Titanic）。

但這樣的深度可能令人難以想像，而先前西班牙動畫公司MetaBallStudios之前曾發布一支虛擬水下海景動畫，納入各大湖泊海洋深度、全球地標高度等進行比較，如今該動畫也被拿出來討論。

據動畫顯示，從海岸向外平移，先是出現亞速海（14公尺）、自由女神像（93公尺）、英法海底隧道（115公尺）等，接著是艾菲爾鐵塔（300公尺），還有颱風級潛艦測試深度（400公尺），以及世界最高建築哈里發塔（829公尺）等。

隨著深度下探，鐵達尼號沉船大約在3700公尺深處，儘管更多家媒體報導指沉船殘骸位在3800公尺處，儘管是哈里發塔，仍與鐵達尼相差2956公尺。根據換算，若要近距離目擊沉船，就得抵達相當於7.5座台北101大樓的深度。

隸屬美國旅遊公司「海洋之門」的泰坦號18日在離加拿大紐芬蘭（Newfoundland）省聖約翰（St. John’s）海岸約644公里的北大西洋下潛，準備近距離探索鐵達尼號殘骸，但在下潛1小時45分鐘後失聯至今。

由於泰坦號是潛水器（submersible），與擁有自主動力供應與空氣更新系統的潛艇（submarine）不同，需要水面船艦或岸上團隊支援來進行下潛與回收作業，每15分鐘會向「母船」極地王子號（Polar Prince）送訊聯繫，但沒想到卻失聯。泰坦號失聯時的氧氣存量還有約96小時，預計美東時間22日清晨6時就會耗盡，美國、加拿大等國已派出搜救隊伍全力尋找泰坦號下落，雖然有偵測到水下聲音，但聲音來源尚待確認，仍無法確定泰坦號的確切位置。

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