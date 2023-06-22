泰坦號仍無音訊！鐵達尼號沉3800公尺海底　相當7.5座台北101

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但這樣的深度可能令人難以想像，而先前西班牙動畫公司MetaBallStudios之前曾發布一支虛擬水下海景動畫，納入各大湖泊海洋深度、全球地標高度等進行比較，如今該動畫也被拿出來討論。
據動畫顯示，從海岸向外平移，先是出現亞速海（14公尺）、自由女神像（93公尺）、英法海底隧道（115公尺）等，接著是艾菲爾鐵塔（300公尺），還有颱風級潛艦測試深度（400公尺），以及世界最高建築哈里發塔（829公尺）等。
隨著深度下探，鐵達尼號沉船大約在3700公尺深處，儘管更多家媒體報導指沉船殘骸位在3800公尺處，儘管是哈里發塔，仍與鐵達尼相差2956公尺。根據換算，若要近距離目擊沉船，就得抵達相當於7.5座台北101大樓的深度。
隸屬美國旅遊公司「海洋之門」的泰坦號18日在離加拿大紐芬蘭（Newfoundland）省聖約翰（St. John’s）海岸約644公里的北大西洋下潛，準備近距離探索鐵達尼號殘骸，但在下潛1小時45分鐘後失聯至今。
由於泰坦號是潛水器（submersible），與擁有自主動力供應與空氣更新系統的潛艇（submarine）不同，需要水面船艦或岸上團隊支援來進行下潛與回收作業，每15分鐘會向「母船」極地王子號（Polar Prince）送訊聯繫，但沒想到卻失聯。泰坦號失聯時的氧氣存量還有約96小時，預計美東時間22日清晨6時就會耗盡，美國、加拿大等國已派出搜救隊伍全力尋找泰坦號下落，雖然有偵測到水下聲音，但聲音來源尚待確認，仍無法確定泰坦號的確切位置。