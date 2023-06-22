拜登稱習近平獨裁者　分析：非失言而是選舉語言

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拜登是在加州一場募款活動上提到今年的中國偵察氣球闖入美國領空事件，他說：「當我（決定）擊落那顆滿載兩車間諜設備的氣球的時候，習近平很不高興，因為他不知道氣球在那裡。」
拜登表示：「一旦沒掌握狀況，對獨裁者來說就非常難堪。（那顆氣球）不應該飄到那邊，它被風吹離了航線。」
BBC報導，布林肯離開中國後，拜登先是形容美中關係已走在「正確軌道」上，但相隔一天後公開批評習近平是「獨裁者」；引來中國外交部發言人毛寧21日在例行記者會上說：「美方有關言論極其荒謬，極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁」。
但毛寧的這段發言在中國外交部官網的文字記錄中被消失，美方也未再談論，美中都有意淡化事件。
BBC指出，在推特（Twitter）上，一些美國網友質疑拜登「改口」批評習近平，是因為傳出了拜登的兒子韓特（Hunter Biden）被控未繳交聯邦所得稅和違法擁槍等罪名，所以要轉移輿論。
上海復旦大學國際問題研究院院長暨美國研究中心主任吳心伯說，雖然拜登大嘴巴喜歡胡說八道，但不認為這會讓布林肯訪中的努力付諸東流。
華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻也說：「我打賭華盛頓想讓這事情悄悄沖淡，中方也不希望小題大做，破壞促成11月習近平與拜登舉行雙邊峰會的過程。」
美國將在11月於舊金山主辦亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。就在布林肯出發到北京前，拜登公開稱期望在未來幾個月內會再次與習近平見面。
香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛也不認為正在尋求連任的拜登形容習近平為「獨裁者」是失言。
陳家洛說：「拜登在競選過程中一旦談及中國問題，便很容易回到其二元世界思維，也就是不同政權有其本質上的分別，中國、俄羅斯這些政體就會被視為這個所謂由美國領導的民主陣營的一個對立面，或者說是主要的競爭對象。」
台灣與美國均已進入選舉期，陳家洛認為，民調顯示，美國無論是民主黨還是共和黨的支持者，在台灣議題還是其他中國人權議題上，他們對中國的態度均傾向負面。未來無論誰入主白宮，中美之間的相互猜疑都將使兩國角力成為未來幾年雙邊關係的主軸。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120622