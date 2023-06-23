今天衝！免費吃青鳥旅行珍奶蛋捲霜淇淋　creammm.t送花型檸檬塔

我是廣告 請繼續往下閱讀
創意灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」將於今日6月23日起，在台北SOGO復興館開設期間限定一個月的快閃店，獨家販售「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」。6月23日至6月25日，歡慶開幕首3日天天「免費招待霜淇淋」。每日中午12點開始發放排隊號碼牌，前30名免費招待「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」乙支。
📌限7天！打卡就送「青鳥旅行蛋捲」
青鳥旅行台北SOGO復興快閃店還獨家販售「珍珠奶茶蛋捲小禮盒(2入)」及「真巧系列隨享盒(5入)」。6月23日至6月29日，開幕首週限7天還祭出「打卡優惠」，來店消費不限金額，按讚青鳥旅行官方粉絲專頁並分享指定活動貼文，即贈送「灌餡蛋捲」乙入，活動詳情請依官方公告為主。
📌creammm.t快閃行動花店！免費送「甜點花束」
首創花型檸檬塔的人氣甜點creammm.t，⼗週年跨界聯名剪紙藝術家Wuba，打造3款不同紙花的「花點時間＋mmm」限定花器禮盒。更展開「+floral.⾏動花店」快閃巡迴活動，今天限定一日在台北誠品南西，現場憑VIP會員簡訊或完成活動指定任務，即可免費兌換「甜點花束」乙份，每場次只限量300份。
每場次於下午13:30舉行，台北場6月23日誠品南西、6月24日遠百信義、7月1日西門紅樓，新竹場7月2日新竹巨城，台中場7月8日～7月9日勤美誠品。現場以開放式的展藝花店空間為設計靈感，放滿各式各樣的紙物花藝及唯美花車設計，邀請大家體驗DIY紙物花藝，還能在極具代表性的品牌牆前拍照打卡。