全家霜淇淋今買1送1！新口味「木瓜牛奶」曝光　9元開吃最後一天

今天衝！免費吃青鳥旅行珍奶蛋捲霜淇淋　creammm.t送花型檸檬塔

▲就是今天6月23日！「青鳥旅行」快閃台北SOGO復興館，開幕首3日免費吃珍珠奶茶蛋捲霜淇淋。首創花型檸檬塔的creammm.t，一日快閃台北誠品南西，免費送「甜點花束」。（圖／青鳥旅行提供）
▲就是今天6月23日！「青鳥旅行」快閃台北SOGO復興館，開幕首3日免費吃珍珠奶茶蛋捲霜淇淋。首創花型檸檬塔的creammm.t，一日快閃台北誠品南西，免費送「甜點花束」。（圖／青鳥旅行提供）

記者蕭涵云/綜合報導

就是今天！6月23日必衝的甜點好康，創意灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」今（23）日起，在台北SOGO復興館開設期間限定一個月的快閃店，獨家販售「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」，開幕首3日天天免費招待30支。首創花型檸檬塔的人氣甜點creammm.t，⼗週年跨界聯名剪紙藝術家Wuba，打造絕美限定版的花器禮盒，全台快閃「+floral.⾏動花店」巡迴活動，今限定一日在台北誠品南西，免費兌換「甜點花束」乙份，每場次只限量300份喔。

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📌青鳥旅行快閃SOGO復興館！免費吃「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」
創意灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」將於今日6月23日起，在台北SOGO復興館開設期間限定一個月的快閃店，獨家販售「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」。6月23日至6月25日，歡慶開幕首3日天天「免費招待霜淇淋」。每日中午12點開始發放排隊號碼牌，前30名免費招待「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」乙支。

▲青鳥旅行台北SOGO復興快閃店，開賣獨家限定「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」售價120元(1支)。（圖／青鳥旅行提供）
▲青鳥旅行台北SOGO復興快閃店，開賣獨家限定「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」售價120元(1支)。開幕首3日天天免費送30支。（圖／青鳥旅行提供）
📌限7天！打卡就送「青鳥旅行蛋捲」
青鳥旅行台北SOGO復興快閃店還獨家販售「珍珠奶茶蛋捲小禮盒(2入)」及「真巧系列隨享盒(5入)」。6月23日至6月29日，開幕首週限7天還祭出「打卡優惠」，來店消費不限金額，按讚青鳥旅行官方粉絲專頁並分享指定活動貼文，即贈送「灌餡蛋捲」乙入，活動詳情請依官方公告為主。

▲6/23-6/29開幕首週另有「打卡優惠」，消費不限金額，按讚青鳥旅行官方粉絲專頁並分享指定活動貼文，即贈送「灌餡蛋捲」1個。（圖／青鳥旅行提供）
▲開幕首週「打卡優惠」，消費不限金額，按讚青鳥旅行官方粉絲專頁並分享指定活動貼文，即贈送「灌餡蛋捲」1個。（圖／青鳥旅行提供）
📌creammm.t快閃行動花店！免費送「甜點花束」
首創花型檸檬塔的人氣甜點creammm.t，⼗週年跨界聯名剪紙藝術家Wuba，打造3款不同紙花的「花點時間＋mmm」限定花器禮盒。更展開「+floral.⾏動花店」快閃巡迴活動，今天限定一日在台北誠品南西，現場憑VIP會員簡訊或完成活動指定任務，即可免費兌換「甜點花束」乙份，每場次只限量300份。

▲creammm.t十週年絕美花器禮盒580元。（圖／creammm.t提供）
▲creammm.t十週年絕美花器禮盒580元。（圖／creammm.t提供）
每場次於下午13:30舉行，台北場6月23日誠品南西、6月24日遠百信義、7月1日西門紅樓，新竹場7月2日新竹巨城，台中場7月8日～7月9日勤美誠品。現場以開放式的展藝花店空間為設計靈感，放滿各式各樣的紙物花藝及唯美花車設計，邀請大家體驗DIY紙物花藝，還能在極具代表性的品牌牆前拍照打卡。

▲「+floral.⾏動花店」快閃巡迴活動，免費送「甜點花束」。（圖／creammm.t提供）
▲「+floral.⾏動花店」快閃巡迴活動，免費送「甜點花束」。（圖／creammm.t提供）

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