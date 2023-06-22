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Google控訴微軟　Azure雲端部門透過不公平方式惡意壟斷市場

▲Google於21日向美國聯邦貿易委員會（FTC）提出控訴，認為微軟（Microsoft）Azure雲端部門存在反競爭行為，惡意壟斷雲端服務市場。（圖／美聯社／達志影像）
▲Google於21日向美國聯邦貿易委員會（FTC）提出控訴，認為微軟（Microsoft）Azure雲端部門存在反競爭行為，惡意壟斷雲端服務市場。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

Google於21日向美國聯邦貿易委員會（FTC）提出控訴，認為微軟（Microsoft）Azure雲端部門存在反競爭行為，以不公平的授權條件來控制客戶，惡意壟斷雲端服務市場。

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根據《CNBC》報導，Google發給FTC的信件，是為了回應FTC對雲行業是否存在反競爭行為置評的請求，Google直接點名微軟，透過占市場主導地位的Windows Server與Microsoft Offices產品，綁定客戶難以使用Azure雲端部門以外的產品。Google形容微軟建立出一個複雜的網絡，把企業鎖在微軟自己的生態系統裡，阻礙企業多元使用各家的雲部門軟體，Google批評微軟此舉已經構成重大的國家安全和網絡安全風險。

不光是微軟，Google在給FTC的信件中也提到了甲骨文（Oracle），認為甲骨文與微軟採用類似的策略，通過複雜的協議試圖將客戶鎖定在其生態系統內，徒增企業的成本，擾亂了企業在數位網路中的發展與成長。

然而，Google本身也經常遭到外界反壟斷的指控，今年1月美國司法部才對Google提起了反托拉斯訴訟案，主要是針對Google的廣告業務，另外美國司法部也指控Google壟斷網路搜尋，阻止其他企業在網路搜尋領域與其競爭，相關官司預計在今年9月開庭審理。

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