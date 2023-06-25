周杰倫5個小祕密！除了吳宗憲還有另一位伯樂　是明星也是小行星

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當年周杰倫為高中同學參加選秀節目《超級新人王》擔任鋼琴伴奏，雖然同學歌唱未獲獎，但該節目主持人吳宗憲對周杰倫的作曲印象深刻，認為他有音樂潛力可以發展，隨後簽他進阿爾發音樂，但沒有立刻發片。而周杰倫的另一位伯樂，也就是當時的阿爾發音樂總經理楊峻榮，因緣際會下聽到〈可愛女人〉曲子demo，認為周杰倫的實力已經足以發唱片，進而向老闆吳宗憲提議，在周杰倫依合約創作50首歌曲後，由吳宗憲挑選10首發行專輯。周杰倫也曾在金曲獎上說過，「沒有吳宗憲就沒有周杰倫」。
2.曾與周杰倫完美搭配寫歌，徐若瑄被他擅自改歌名惹怒
徐若瑄與周杰倫的搭配，寫出不少知名歌曲如〈龍捲風〉、〈可愛女人〉、〈簡單愛〉等等，但是，周杰倫在製作《范特西》專輯時，沒事先知會徐若瑄，便擅自更改了主打歌〈開不了口〉的歌名，徐若瑄覺得不被尊重，雖然事後周杰倫道歉又賠款，但兩人的關係依舊僵持不下，徐若瑄也拒絕再為周杰倫的新專輯寫歌。
3. 〈雙截棍〉原本是寫給張惠妹被退回，周杰倫「自己唱」最後歌曲爆紅
1999年，周杰倫給張惠妹寫了一首歌，名叫〈雙截棍〉，張惠妹看完後拒絕。吳宗憲還在節目上虧張惠妹，「張媽媽寫的歌妳就唱，想當初兩個毛頭小子寫給妳的〈雙截棍〉卻被妳退歌。」張惠妹回覆：「其實不是歌的問題啦，是因為〈雙截棍〉的曲風，跟當時那張專輯的曲風、概念不同。」後來周杰倫拿回來收錄在《范特西》專輯，自己將歌曲唱紅。
4. 台灣第一顆行星以藝人為名稱為「周杰倫小行星」
台灣天文觀察家蔡元生2009年觀測發現的257248號小行星，經國際小行星中心審查通過，命名為「周杰倫小行星」，這是台灣所發現命名的小行星中，第一顆以藝人為名的行星。巧合的是，命名當天周杰倫同時獲得第22屆金曲獎演唱類最佳國語男歌手獎。蔡元生和他另二位發現者都是周杰倫的粉絲，所以以此命名，周董得知後說：「很有創意，也很有個性！」
5.「方文山+周杰倫」是歌壇詞曲黃金組合，最初兩人卻互看不順眼
周杰倫與方文山合體創作不少知名歌曲，如〈落雨聲〉、〈倒帶〉、〈七里香〉、〈愛在西元前〉、〈不該〉等等，兩人的黃金組合也是造就周杰倫成功的一大原因，周杰倫曾說過：「我的曲如果沒有方文山的詞不會中，方文山的詞如果沒有我的曲，也不會中。」兩人在阿爾發音樂相識，起初合作沒有很認同對方，到後來兩人才開始了解對方的才華，方文山曾說過，早期兩人創作時有些衝突，「早期就會有這種狀況，畢竟詞曲是歌手的，我比較像是電影裡的編劇，歌手是導演，詞曲的部分我也是聽他的。」