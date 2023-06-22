卡蒂B看不下去！批失聯「泰坦號」富翁兒 他反擊：靠我蹭流量
載著英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）、海洋之門探險（OceanGate Expeditions）執行長拉許、法國海洋學者納若萊（Paul Henri Nargeolet ）、巴基斯坦富豪達伍德（Shahzada Dawood）與其子蘇萊曼（Suleman）一共5人，搭乘觀光潛艇「泰坦」參觀鐵達尼號遺骸，卻於18日在大西洋失聯，時間已經超過3天，外界估計潛艇內供氧剩不到12小時，讓許多人憂心不已。其中哈丁的繼子布萊恩（Brian Szasz）在繼父失蹤期間，不僅去參加演唱會，還在網路聊色，美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）看不下去發聲指責，布萊恩也不甘示弱回擊。
記者吳雨婕/綜合報導
卡蒂B對布萊恩的作為無法認同，因此發文透露：「全世界的人都在為潛艇的人祈禱，只有這個人在網路上聊色，還去參加Blink 182的演唱會，你一直渴求被關注，卻沒人知道你是誰，直到你說出你的繼父是誰，這就是為什麼大家討厭你，被寵壞的小子，你太麻木了。」
卡蒂B認為，如果是自己失蹤了，她會希望愛她的人能夠多關心她行蹤，因此罵布萊恩：「你應該在家裡感到悲傷，你應該哭泣，或者守在電話旁等待聽到繼父的最新消息。」而不是去看演唱會、與網黃聊色。
布萊恩看到後，在推特發文反擊卡蒂B：「試圖用我和我家人的痛苦蹭流量。」他也解釋去看演唱會的原因，是為了療傷，「我承認參加演唱會可能惹惱了別人，但這場演出可以幫助我克服繼父失蹤的恐懼，我的家人也希望我參加Blink 182的演唱會。」不過此一發言再度引起撻伐，目前已經刪文，推特帳號也被刪除。