TikTok認了！部分創作者敏感資料存在中國 美議員要查是否涉偽證
TikTok的行政總裁周受資今年3月在美國國會作證時，聲稱美國用戶的資料是存在「中國境外」的伺服器，如維吉尼亞州和新加坡。不過《富比世》雜誌月初揭露，有大量美國創作者的敏感資料，是被儲存在中國境內的伺服器。而《富比世》也掌握到TikTok對美國國會的回應，TikTok坦承有部分創作者的資料存放在中國，但TikTok解釋創作者與一般用戶不同，周受資作證時的說詞是針對一般用戶。不過這說法不被美國國會接受，已有許多議員連署要求調查周受資是否涉及偽證罪。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《富比世》報導，許多創作者和公司用戶，包括美國的創作者，向TikTok提供各類財務資料，以便賺取流量收入，而TikTok是用母公司「字節跳動」（ByteDance）的資料庫處理，將創作者們的資料存放在中國的伺服器，當地員工也可閱讀並使用。
這與周受資在國會作證時所說的，美國用戶資料存放在中國境外的伺服器顯然不同，《富比世》報導此事後，美國國會發函TikTok要求解釋。而TikTok在回函中表示，使用者資料與創作者資料不同，並重申使用者資料確實存放在中國境外的伺服器，但創作者資料則是例外。
TikTok認為，「與大多數企業一樣，我們會與企業和個人建立商業關係，並收集和保留特定資料，以遵守適當的審計、會計、稅務和其他法規」，並強調這是在創作者為了根據播放量獲得獎金，自願參與TikTok的商業計劃時，才會產生這樣的「例外情況」，和周受資所說的一般美國用戶資料存放在中國境外的伺服器，並無衝突。
不過美國參議員們，隨即發表一份聯合聲明，認為TikTok似乎一直在誤導國會，讓外界相信他們有在保護美國人的個資，但實際上仍有許多用戶的資料存放在北京政府的管轄範圍內。
參議院的情報委員會主席魯比歐（Marco Rubio）已要求美國司法部調查周受資是否涉及偽證罪，目前至少有13位國會議員連署簽名，贊成司法部展開調查。