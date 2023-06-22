瘦子不忍了！遭葛斯齊爆料　經紀公司發律師4點聲明提告

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聲明的第三點提到，不能僅以被害人片面說詞，做為判定有罪的基礎，「直播中既然提及現場另有一籃球明星，葛斯齊竟然未作查詢，即妄自報導，其損人名譽之故意，更屬顯然。」第四點則是直指葛斯齊與S小姐涉嫌加重誹謗罪，「本所將依上開當事人指示，依法對葛斯齊及S小提出刑事告訴，以維人權。」
聲明全文如下：
一、按，每個人的人格權、名譽權、與身體自主權、同受憲法所保障，無分軒輊。
二、惟查，昨晚有所謂資深媒體人葛斯齊及不具名的S小姐，透過臉書直播，未經合理查證及平衡報導，即以片面之詞指控本所當事人瘦子於17年前在其工作的坐台酒店包廂性侵S小姐云云，該直播嗣並經TVBS新聞台、YouTube及東森電視等其他媒體輾轉報導，嚴重踐踏了本所當事人瘦子的人格及名譽權，及所衍生的演藝工作權益！
三、次查，不能僅以被害人之片面指述，作為刑事判決認定有罪之基礎，早經法院著有判例；資深媒體人豈可為不知，況亦不符媒體報導的專業要求，該直播中既然提及現場另有一籃球明星，葛斯齊竟然未作查詢，即妄自報導，其損人名譽之故意，更屬顯然！
四、核葛斯齊及S小姐之所為，顯涉犯刑法第310條第2項規定之加重誹謗罪，本所將依上開當事人指示，依法對葛斯齊及S小提出刑事告訴，以維人權，上述不實爆料内容即將進入司法程序，在此一併提醒其他媒體勿再引用，以免涉訟。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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