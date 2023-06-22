黃子佼捲性騷擾風波！網紅律師曝「1關鍵」分析：有機會安全下莊

瘦子不忍了！遭葛斯齊爆料　經紀公司發律師4點聲明提告

▲瘦子遭狗仔葛斯齊爆料，稍早發出聲明強調會依法對葛斯齊、S小姐提告。（圖／本色音樂提供）
▲瘦子遭狗仔葛斯齊爆料，稍早發出聲明強調會依法對葛斯齊、S小姐提告。（圖／本色音樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

狗仔葛斯齊昨（21）日晚與S小姐，在律師陪同下進行直播，提到自己18歲時，遭瘦子（陳昱榕）暴力對待。針對此事，瘦子所屬的本色音樂在第一時間於社群媒體發出聲明，提到：「我們很明確瘦子沒有做過這樣的事。如果S小姐有證據，那就請去提告。用證據說話，不要爆料形式。本色也將針對不實爆料者與該直播記者提告誹謗。」而在今（22）日稍早，本色音樂再度發出律師的4點聲明，提到會依法對葛斯齊、S小姐提告。

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聲明中第一點就強調：「每個人的人格權、名譽權、與身體自主權、同受憲法所保障，無分軒輊。」第二點則抨擊葛斯齊未經查證，就帶著S小姐以片面之詞指控瘦子，並且經由電視台、YT播出，「嚴重踐踏了本所當事人瘦子的人格及名譽權，及所衍生的演藝工作權益！」

聲明的第三點提到，不能僅以被害人片面說詞，做為判定有罪的基礎，「直播中既然提及現場另有一籃球明星，葛斯齊竟然未作查詢，即妄自報導，其損人名譽之故意，更屬顯然。」第四點則是直指葛斯齊與S小姐涉嫌加重誹謗罪，「本所將依上開當事人指示，依法對葛斯齊及S小提出刑事告訴，以維人權。」

▲瘦子難得分享和女兒的合照。（圖／翻攝自瘦子臉書）
▲瘦子遭葛斯齊爆料。（圖／翻攝自瘦子臉書）
▲瘦子透過所屬的本色音樂發出聲明，向葛斯齊提告。（圖／本色音樂提供）
▲瘦子透過所屬的本色音樂發出聲明，向葛斯齊、S小姐提告。（圖／本色音樂提供）

聲明全文如下：

一、按，每個人的人格權、名譽權、與身體自主權、同受憲法所保障，無分軒輊。

二、惟查，昨晚有所謂資深媒體人葛斯齊及不具名的S小姐，透過臉書直播，未經合理查證及平衡報導，即以片面之詞指控本所當事人瘦子於17年前在其工作的坐台酒店包廂性侵S小姐云云，該直播嗣並經TVBS新聞台、YouTube及東森電視等其他媒體輾轉報導，嚴重踐踏了本所當事人瘦子的人格及名譽權，及所衍生的演藝工作權益！

三、次查，不能僅以被害人之片面指述，作為刑事判決認定有罪之基礎，早經法院著有判例；資深媒體人豈可為不知，況亦不符媒體報導的專業要求，該直播中既然提及現場另有一籃球明星，葛斯齊竟然未作查詢，即妄自報導，其損人名譽之故意，更屬顯然！

四、核葛斯齊及S小姐之所為，顯涉犯刑法第310條第2項規定之加重誹謗罪，本所將依上開當事人指示，依法對葛斯齊及S小提出刑事告訴，以維人權，上述不實爆料内容即將進入司法程序，在此一併提醒其他媒體勿再引用，以免涉訟。


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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