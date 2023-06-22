慶週年！和逸民生館「下午茶買一送一」 JR東日本重現東北祭典
▲和逸飯店‧台北民生館下午茶時段享套餐8折，7月壽星於7月10日至7月17日享「下午茶套餐買一送一」優惠。（圖／和逸飯店提供）
記者葉盛耀/綜合報導
2023-06-22 17:30:16
HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館慶祝十周年，住房與餐飲推出多項優惠，6月30日至8月31日入住舒適客房，雙人入住每晚4999元起，含早餐並可享延遲退房至下午2點。7月12日壽星於7月入住，享免費升等至價值4萬5千元的舒適套房。另外，餐飲部分也有早餐與下午茶買一送一的優惠。至於JR東日本大飯店台北也將迎來開業二週年，特別以東北三大祭典為元素加以佈置，並推出「繽紛．多彩」二週年慶住房專案，7月1日至9月30日期間入住行政樓層房型，每晚8600元起，可享行政酒廊禮遇等多種優惠。
和逸飯店‧台北民生館慶祝十歲生日，6月30日至8月31日入住舒適客房雙人入住每晚4999元起，含自助早餐並贈主廚特製甜點乙份，平日享免費延遲退房至下午2點，每房再贈「十十滿逸護照」乙本，內含套房升等券、客房升等券、1000元住宿抵用券、各式餐飲兌換券，總價值萬元。除此再享抽獎資格，有機會獲得頭獎價值8萬5千元的「和逸套房平日入住乙晚」及多樣好禮。 若是7月12日壽星，以飯店官網或電話預訂任一住房專案7月份入住，還可享免費升等至價值4萬5千元的舒適套房，每日限量2間。 ▲和逸飯店台北民生館歡慶十週年，入住「十分滿逸住房專案」每晚含早4999元起，再贈價值萬元「十十滿逸護照」乙本。（圖／和逸飯店提供）
餐飲方面也有優惠，6月30日至8月31日於飯店2樓THE Lounge每週一至週五多彩晨光式自助早餐吧享買一送一、下午茶套餐全面8折，7月壽星於7月10日至7月17日下午茶時段享套餐買一送一。用餐消費滿1010元的亦能獲得「十分滿逸│週年提案」抽獎活動資格，同樣有機會抽中「和逸套房平日入住乙晚」及多樣好禮。
JR東日本大飯店台北也將迎來開業二週年，為了讓旅客能夠體驗日本東北地區的魅力，在7月1日至9月30日，飯店特別以日本東北秋田縣、青森縣及宮城縣的三大祭典為元素，分別在一樓大廳以「秋田竿燈祭」、「青森睡魔祭」與B1 HAYASE日本料理「仙台七夕祭」進行展區佈置，重現東北專屬文化氛圍。 ▲凡至和逸飯店‧台北民生館用餐消費滿1010元，有機會抽中價值萬元和逸套房、另贈生日賀卡與飯店同慶十週年。（圖／和逸飯店提供） 並推出每日限量的「繽紛．多彩」二週年慶住房專案，7月1日至9月30日期間入住行政樓層房型，每晚8600元起，可享行政酒廊禮遇及17:00-19:00 Happy Hour享用精緻特色美食、冰淇淋、更有清酒、飲品等無限暢飲，客房內更附贈「日本鐵道聯名清酒」180ml兩瓶、「日本和紙杯墊」乙份及帶有微微的香草香氣和鳳梨酸甜交融的口感「台灣香草鳳梨酥禮盒」12入乙份，翌日還有Brilliant 鉑麗安自助式早餐兩客。 ▲JR東日本大飯店台北迎來開業二週年，為了讓旅客能夠體驗日本東北地區的魅力，在7月1日至9月30日期間，飯店特別以東北三大祭典為元素進行佈置。（圖／JR東日本大飯店提供） ▲JR東日本大飯店推出每日限量的「繽紛．多彩」二週年慶住房專案，7月1日至9月30日期間入住行政樓層房型，每晚8600元起，可享行政酒廊禮遇等多種優惠。（圖／JR東日本大飯店提供）