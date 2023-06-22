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連假出遊防高溫有雨！明起「午後降雨增強」　1圖看懂天氣變化

▲端午連假天氣高溫炙熱，明起午後降雨區域擴大，外出要記得帶傘。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲端午連假天氣高溫炙熱，明起午後降雨區域擴大，外出要記得帶傘。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中央氣象局預報員指出，明（23）日鋒面移至北部海面，各地多是多雲到晴的天氣，不過降雨量增多，尤其是清晨到上午，北部有局部短暫陣雨，中南部有零星降雨，午後雷陣雨比今天明顯，北部、近山區有局部較大雨勢機率。

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氣象局預報員提醒，明日各地高溫約在32度至35度，其中雲林、南高屏、花東有機會出現36度以上的高溫，要留意氣象局發布的高溫燈號，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

連假後兩天24、25日開始，高壓持續北抬到北部，風向轉為東南風，帶來潮濕水氣，午後東半部、恆春半島、西半部地區會有零星短暫陣雨，不排除較大雨勢發生機率，其他地區多雲到晴。

▲連假午後降雨熱區擴大，提醒民眾外出記得攜帶雨具。（圖／氣象局）
▲連假午後降雨熱區擴大，提醒民眾外出記得攜帶雨具。（圖／氣象局）
近期多為夏季型的氣候，不過27日、28日南風水氣增多，東半部、南部地區零星短暫陣雨，中部以北有午後雷陣雨，其他地區多雲到晴。

天氣高溫炙熱，短時間不太會有明顯降溫的狀況，除非有颱風之類的系統接近，不過本週海面上並沒有熱帶系統明顯發展，接下來高壓北抬後，南海大低壓帶有機會形成熱帶擾動，不過目前預測還有很大的不確定性，下週後可關注進一步的天氣預測。

▲27日、28日南風水氣增多，東半部、南部地區零星短暫陣雨，中部以北有午後雷陣雨。（圖／氣象局）
▲27日、28日南風水氣增多，東半部、南部地區零星短暫陣雨。（圖／氣象局）
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