失聯潛水器CEO妻　竟是鐵達尼號知名罹難夫婦後裔

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「紐約時報」（The New York Times）報導，檔案紀錄顯示，海洋之門執行長拉許（Stockton Rush）妻子溫蒂．拉許（Wendy Rush）的高祖父母是零售業大亨史特勞斯（Isidor Straus）和妻子艾達．史特勞斯（Ida Straus），是首次出航的鐵達尼號（Titanic）上最富有人中的兩人。
出生於1845年的史特勞斯是美國梅西（Macy）百貨公司的共同擁有人。
根據刊登在「紐約時報」上的婚禮公告，溫蒂．拉許1986年和丈夫結婚。她的職場社交平台領英（LinkedIn）頁面顯示，她在過去2年裡3度參加海洋之門探險公司的活動，前去探索鐵達尼號殘骸。
溫蒂．拉許在海洋之門擔任公關主任，長期以來也是該公司慈善基金會董事會成員。
紐時暫時無法聯繫上溫蒂．拉許回應此事。
史特勞斯夫妻最為人所知的或許是他們淒美的愛情故事。船難倖存者們回憶，正當船隻下沉時，史特勞斯拒絕搭上救生艇，因為很多婦女和兒童還在等著搭救生艇逃生。
與史特勞斯結縭40年的妻子艾達也宣布不會離開丈夫身邊，當船隻沉沒時，人們看到兩人手挽手站在鐵達尼號的甲板上。
知名導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）將兩人故事改編後，拍進他1997年執導的災難電影「鐵達尼號」（Titanic）當中，其中一段淒美的畫面描繪一對年邁夫婦在船艙周圍的水位越竄越高時，在床上緊緊相擁。
紐時檔案顯示，史特勞斯的遺體在鐵達尼號沉沒約2週後於海上被發現。 艾達．史特勞斯的遺體迄今都未被尋獲。（譯者：張茗喧/核稿：陳政一）1120622