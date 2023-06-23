逾半潛水客竟無法投保！趙天麟助解套 悠遊海底欣賞台灣水下之美
台灣潛水活動盛行，根據統計每年國內有超過170萬人次下潛，但因法規漏洞，造成超過半數潛水客無法投保，成為「潛」在危機，為此立委趙天麟近半年來邀集相關單位提出解方，透過觀光局函釋為問題解套，而為了解認識台灣海域與國內潛水活動難題，日前更身體力行學潛水，強調自己身為新晉潛水員以及立委，包括建立安全的潛水環境、保育海洋生態以及開放水域等議題，都將會繼續努力。
記者陳威叡／台北報導
眾所皆知趙天麟為國會長跑愛好者，而近來也與潛水活動結緣，因半年前接獲潛水教練職業工會的陳情，提及國內有半數以上的潛水教練都是在沒有保險的狀態下職業，由於現行法規規定，有營業登記的潛店必須購買「水域遊憩活動責任險商品」，但潛水界有許多個人教練，苦無保險可買，導致學員、遊客也無法享有保障，成為「潛」在危機。
為此趙天麟邀集相關單位進行多次協調，針對法規面提出解方，最終透過觀光局函釋明確指出，基於保障遊客安全及權益，帶客從事水域遊憩活動時，具營利事實者，皆應按照「水域遊憩管理辦法」辦理，同時，「自由教練」、「個人教練」、「支援教練」等若有營利事實者，仍應依相關辦法辦理，替個人潛水教練非營業登記者的問題解套。
趙天麟為了認識台灣的海洋以及了解台灣潛水活動難題，日前也身體力行帶著兒子一同去學習潛水，如今也順利結束訓練。他也提到，帛琉總統惠恕仁曾於訪台時，邀請他到帛琉潛水，看看帛琉引以為傲的水下生態風光，打趣稱現在也完成了總統惠恕仁交付的作業。
趙天麟說，潛水作為一個國內越來越盛行的休閒活動，絕對是台灣觀光潛力，自己作為運動愛好者、新晉潛水員與立委立法委員，包括建立安全的潛水環境、保育海洋生態以及開放水域等議題，無論在潛水技術還是在政策上，自己都將會繼續努力，期許未來能與帛琉比肩齊行，用潛水讓世界認識台灣。