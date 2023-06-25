金曲34／盤點金曲獎「歷年爭議」！他無緣奪獎怒：這塊土地不要我

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歌手盧廣仲演唱的電影主題曲〈刻在我心底的名字〉旋律優美且傳唱度極高，甚至連續奪下金馬最佳原創電影歌曲及第32屆金曲年度歌曲獎，但隨後卻陷入抄襲疑雲，不少人認為編曲和西洋老歌〈Reality〉、日文福音歌曲〈主は我らの太陽〉及中國鋼琴演奏曲〈自由が丘〉相像，對此，〈Reality〉原唱Richard Sanderson聽完表示，不能說是抄襲，僅副歌有點相似；〈自由が丘〉作曲人JINBAO也回應，在流行歌曲裡，幾句旋律相像的情況是存在的，和聲進行一樣也屬正常，而文化部與金馬執委會則指出，未經法律終審判定有版權爭議，就不會取消得獎資格。
紀曉君質疑金曲入圍者Kivi歌曲版權
第34屆金曲獎即將來臨，原住民歌手Kivi入圍最佳原住民語歌手獎、最佳原住民語專輯獎及年度專輯獎，但曾獲得金曲獎「最佳新人」的前輩紀曉君卻質疑，Kivi專輯《分水嶺 Padiyudr》中的歌曲〈Paiwan Hymn 排灣聖詩〉是卑南族音樂之父陸森寶的作品〈蘭嶼之戀〉，而非排灣聖詩，直言：「女聲在唱排灣老古調我真的欣賞，但是請問有做功課嗎？」也提醒對方應該要將原作者寫上，而Kivi的專輯《分水嶺 Padiyudr》共同製作人阿爆則回應，這首「排灣聖詩」是Kivi在部落教會所學的歌曲，原歌沒有詞曲的作者，僅有排灣族語歌名，因為是排灣的詩歌，所以才用「排灣聖詩」取名，並向教會長老取得翻唱同意，因為聖歌的特殊性，她們並未報名任何有關詞曲創作的獎項，同時表示〈蘭嶼之戀〉被很多歌手都翻唱過，她理解紀曉君質疑的用意，相當感謝對方的提醒。
王若琳翻唱專輯獲「金曲國語專輯獎」引爭議
王若琳在專輯《愛的呼喚》中翻唱多首經典作品，奪下第31屆金曲國語專輯獎，但卻引來部分人質疑：「翻唱怎麼贏過原創？」且專輯中還有6首歌不是國語，讓他們難以接受，但金曲評審規章確實沒有規定翻唱專輯不能入圍，對此評審團主席陳鎮川直言，王若琳的專輯精緻好聽，且製作得非常好，才可以獲獎，這是評審一致認同的共識，且王若琳年紀和這些老歌有差距，要重新演繹的困難度都不輸給製作新專輯。
廖人帥和金曲獎鬧翻多年！曾喊「那場不屬於我的派對」
廖人帥曾以A-Lin〈未單身〉及張靚穎〈Dust My Shoulder〉兩首歌的MV在2017年、2018年先後入圍金曲最佳音樂錄影帶獎，但最終都無緣拿下獎座，他事後在臉書表示：「我已經盡力了，這塊土地不要我沒關係。」在2020年金曲獎入圍名單公布時，廖人帥先是坦言自己尊重金曲獎，也知道評審本來就有自主意識，但他只是誠實面對自己的情緒，在第32屆金曲獎結束後，廖文帥又發文喊：「那場不屬於我的派對。」引來網友好奇他是否還在意沒入圍金曲獎一事，對此，廖人帥直言，評審也沒做出能上得了國際的代表作品，「想想被不如自己的人評判⋯好像就不那麼在意了」。
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