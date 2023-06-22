柯震東遭爆「很嬌貴的人」狂抱怨　氣到大喊：我被霸凌了

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向來給人豪邁形象的春風，拍攝時居然羞澀起來，一直不敢正眼看宋芸樺；後來九把刀要他假裝借500萬元給宋芸樺，以債主的身分演出，九把刀說：「他就敢看她了！」宋芸樺笑說：「春風真的很害羞，有些戲要對看，我都要刻意近距離看他。」春風解釋道：「後來越來越熟就敢看她，有些劇情會有點愛上她。」除此之外，春風還有一項挑戰，他皮膚相當敏感，化妝、戴假髮、洗頭都會過敏，幾乎是素顏演出。
「我的遊戲規則從第一天開始就很清楚，就是我要回家跟女兒玩！」九把刀拍攝時很在乎控時：「我被規定上廁所要先告知，我滿在意大家吃飯、收工時間，平均1天只拍攝9小時，其中1天超班1小時多，換取大家額外休一天。」九把刀透露，春風沒有戲的時候也會到片場探班，很熱愛和大家聚在一起的感覺。
九把刀笑說：「柯震東是一個很嬌貴的人，會抱怨說他很冷或是快感冒了！」春風、柯震東在片中有一場動作戲，兩人只圍著浴巾演出；柯震東透露，一拍完大家就立刻到旁邊的桑拿房取暖，沒想到被春風補槍：「還好（沒很冷）！」讓柯震東又好氣又好笑的說：「那你進來幹嘛，你不要進桑拿房啊！等下不看我要走了，又被霸凌了。」《請問，還有哪裡需要加強》7月28日上映。