上半年必追7部台劇！燒腦《模仿犯》高人氣　黑馬時代劇收視破3

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《牛車來去》呈現小人物在40年代打拚的奮鬥故事，刻劃台灣農村地主跟佃農之間的深厚情誼，安心亞飾演的主人翁「阿春」，原型人物來自導演李岳峰岳母的故事。李岳峰岳母年輕時曾受人所託，幫忙牽線找「借腹生子」的代理孕母，也讓導演把堅韌的台灣女性做為故事主體，埋入劇本內。
Netflix懸疑影集《模仿犯》，改編自日本作家宮部美幸暢銷同名小說，講述一名擅長偵辦凶殺刑案的檢察官，面對辦案過程中凶手不斷的挑釁，決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要找出凶手的犯案證據，卡司包括吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀等，林心如特別演出，一出場就有電視台主播的霸氣風範。
謝盈萱、王淨、黃健瑋主演幕僚職人劇《人選之人—造浪者》，呈現快節奏、高張力的職場群戲，講述一群政黨文宣幕僚們，在實踐理想的過程中，所面臨價值觀的抉擇與信仰的挑戰。故事設定距離總統大選不到1年，火熱的選戰檯面下，為搶得先機，文宣部做哏圖、拍影片、辦活動製造聲量已是每日家常。故事架空台灣2大政黨女性總統候選人，彼此一連串荒誕的政治攻防戰。
奇幻喜劇《不良執念清除師》講述中二少年曾敬驊，從一場車禍陷入昏迷醒來後，發現自己居然有「怪物」溝通的超能力，還被「執念化成人形」的怪物們纏上，平凡生活從此改變，他跟女警宋芸樺、醫學系高顏值學霸彭千祐，3人誤打誤撞開始一場瘋狂的打怪之旅，經歷一步步的關卡，上演一場熱血又觸動人心的奇幻冒險。
上流社會宮鬥影集《親愛壞蛋》，揭開頂級豪宅內勾心鬥角的不堪內幕，住戶組成來自財閥、富商、運動明星、文藝界大老，從隋棠、六月選舉住委會會長之爭，引發一連串的失控命案，劇情還刻畫了校園霸凌、升學壓力等議題，播出9周以來，大魔王的人選一直在網路上掀起推論。
走小清新風格的《機智職場生活》，是人氣校園劇《機智校園生活》的衍生作品，大受歡迎的「川咪CP」黃柏峰、馮容潔步入同居生活，不少幻想橋段滿滿撒糖，被同劇演員打趣再拍下去就要邁向「機智婚姻生活」，另一對「安凌CP」鍾岳軒、鄭芯恩則是終於要結婚了，在邁入下一個人生階段前，鄭芯恩對於自己的職涯發展感到焦慮，也為後續發展埋下伏筆。