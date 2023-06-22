南下北上都塞！端午連假次日　避開17大地雷路段

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高公局指出，今日下午1時於國3南向114.4公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午1時42分排除，造成後方車流回堵4公里；下午2時40分於國3南向227公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午2時52分排除，造成後方車流回堵2公里；下午3時29分於國1南向88公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於下午3時34分排除，造成後方車流回堵3公里，影響整體車流運行。
高公局表示，明日為端午節連續假期第2日，預估國道交通量為121百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或下午12時後出發；國5南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發，節省寶貴時間。
明日國道相關疏導措施包括：上午5至下午12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高公局呼籲民眾出門務必養足精神，應避免於活動後疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。