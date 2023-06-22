影音／AKIRA教「台灣流行語WAKU WAKU」　TAKAHIRO：這是日文吧？

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放浪兄弟曾全團來台參加台視節目《超級巨星紅白藝能大賞》錄影，當時接機歌迷的熱情，令放浪兄弟相當難忘，AKIRA也預告這次《超犀利趴12》上，EXILE THE SECOND以及TAKAHIRO會用特別的方式呈現放浪兄弟的表演，台灣歌迷可以好好期待。
TAKAHIRO日前在兩個月內舉辦20場巡迴演唱會，他表示是抱著決心去做，「兩個月唱20場真的相當緊湊，但也在每一場和歌迷們有了許多不同的回憶」，並強調因為有大家的支持，才能順利完成巡迴，更透露每次放浪兄弟的演唱會，台灣歌迷都會專程去看。特地現身獻花、慶祝他的AKIRA，稱讚這是場「保有EXILE的感覺，也充滿TAKAHIRO身為音樂人個人特色的演唱會」，還加碼問：「有預計要在台灣辦演唱會嗎？」TAKAHIRO回覆：「台灣嗎？很想辦耶！」
對於台灣的印象，TAKAHIRO表示：「我去台灣的時候，覺得台灣是很棒的地方，也希望有一天可以辦演唱會，所以其實有學了一點中文，但後來因為疫情，不能直接跟老師上課，所以最近沒有上課，有想說要再重新開始。」
TAKAHIRO將在9月21日登上日本武道館，舉行主題為「EXPLORE」的限定演唱會，他當年就是在同一個會場過關斬將進而加入放浪兄弟，TAKAHIRO興奮說道：「一直都希望能以個人的身分回到這個舞台，而這個夢想即將成真！」他也向台灣歌迷喊話：「一定要來喔！一起興奮的期待吧，哇酷哇酷！」