泰坦號仍失聯！估計氧氣已耗盡　專家：現在需要奇蹟

小型觀光潛水器「泰坦號」（Titan）在18日下海探索「鐵達尼號」（Titanic）殘骸，不料就此失聯，至今仍然毫無音訊，船上5人生死不明。而美國海岸防衛隊（USCG）之前估計，泰坦號內的氧氣存量將在台灣時間今（22）晚7點8分耗盡，如今期限已過，依然沒有傳出好消息。搜救行動仍在進行，但有專家直言前景黯淡，現在只能期待奇蹟。
記者倪浩軒/綜合報導
泰坦號上的乘客除了知名探險家、英國富豪哈丁（Hamish Harding）之外，還有巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）、達伍德的兒子蘇勒曼（Suleman）、法國海洋探索專家納傑雷特（Paul Henri Nargeolet），以及「海洋之門」執行長拉許（Stockton Rush）。
綜合外媒報導，目前各方的搜救人員仍在持續努力中，依然有新的救援隊伍不斷加入搜救行動，不過根據《衛報》報導，英國海洋地球物理學家拉特（Rob Larter）直言，幾天以來，搜救幾乎沒有任何進展，要在深海中找到一艘體積如此小的潛水器，很可能需要數週的時間。
被問到搜救行動是否有成功的可能性，拉特表示，客觀來說情況看起來不太好，但主觀來說，只要任務仍在進行，搜救人員還是必須盡可能地保持樂觀。
而根據《CNN》報導，鐵達尼號殘骸研究專家加洛（David Gallo）表示，「我們需要奇蹟」，加洛強調在深海尋找東西真的非常困難，只能依賴聲納技術，搜救人員只有在非常接近目標的時候，才能看到它。