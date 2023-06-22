控易智言霸凌！黃舒湄「現身北影」當眾灑淚：把我踐踏到人生摧毀

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黃舒湄透露，有一名受害者因此不斷進入諮商中心，但諮商師無法解決她的問題；至於有幾名受害者，她表示無法公開。被問到現在希望得到何種回應，黃舒湄表示：「第一個，北影跟易先生要做什麼事情，那是他們的事，他們要去做決定、他們要去評估該怎麼辦，不是我該來煩惱的；第二個，如果真的不幸，我沒有要做這件事情，但是如果事情這樣持續下去的話，如果真的不幸走入司法程序，在『人格法益權』還有在『精神損害」的部分，因為我打過台灣的勝訴首例，我知道我可能有多少勝算。」
黃舒湄還原易智言當天上課情形，提到易智言在課堂上坦言，自己並不適合指導表演，是被同仁推舉出來，她質疑：「所以台北電影節這麼專業，是怎麼評估師資的？」她補充道，之所以受到如此傷害，就是因為相信對方，但交出一切後卻被糟蹋：「踐踏一個演員，把她踐踏到人生摧毀，而對演員來說，最珍貴的東西就是人生。」
「演員不要再傷害自己，還有環境不要再傷害演員！」黃舒湄說到一半突然哽咽、落淚：「最近才發生的事情，我真的不能夠明白，為什麼一個演員在拍攝的時候，所有工作人員50幾個可以看著他，被打200個巴掌。」黃舒湄意指，她在臉書轉貼演員林暉閔拍攝《緝魂》的新聞。
黃舒湄在臉書提到：「我原本今晚要出席北影的開幕活動，我想看九把刀的電影，6月12日已回填出席表單，當時的我並不知道我6月15日會發文，但至目前為止仍未收到北影回覆入場的電子票券。」北影今日聲明回應：「台北電影節開幕片邀請所有參與今年北影相關活動的貴賓參加，包括『演員工作坊－進階培訓課程』的所有學員，黃舒湄小姐的電子票券已於6月20日16點24分寄出。」
對此，黃舒湄表示：「我真的覺得太不可思議了！他們（北影）說6月20日寄給我，我真的覺得這都是天意，我在6月12日的時候，看到垃圾信件匣有一封台北電影節來信，邀請我們（學員）參加開幕。」她提到信件提供選擇看電影、10點開幕酒會2場活動，她全部都有點選參加、回信：「我就完全沒有找到（電子票券），一直到今天早上8點還是沒有找到，所以我就決定Po文。」
黃舒湄強調，至今都沒有都收到北影的入場電子票券，但在新聞爆發後：「（北影）趕快補了一封信，『大家我們在6月20、21日，已經寄出了，請你們去檢查一下垃圾信件匣，或是可以到OPENTIXf去拿電子票』，但是我22日還沒收到。」至於被台北藝術大學的學弟妹指控，也是「霸凌加害者」，黃舒湄回應道，當時她崇尚「方法演技」，意即下戲後也活在角色裡：「對於當時錯誤的方法，我非常抱歉，我願意顧及對方感受，概括承受。」