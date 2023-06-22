泰坦號用「電玩手把」控制是偷工減料？開發商否認 解釋原因曝光
小型觀光潛水器「泰坦號」（Titan）在18日下海探索「鐵達尼號」（Titanic）殘骸，不料就此失聯，至今仍然毫無音訊，船上5人生死不明。搜救行動仍在進行，不過隨著時間過去，前景逐漸黯淡。而有媒體指出，泰坦號的控制器就是一般的電玩手把，懷疑泰坦號的設計有問題。對此，參與泰坦號開發的承包商表示，電玩手把的技術含量其實很高，最初設計泰坦號是為了進行深海實驗，在開發時間與開發成本的考量下，選擇用電玩手把來操作泰坦號是「明智的選擇」。
記者倪浩軒/綜合報導
許多外國媒體報導，泰坦號的所有人、「海洋之門」執行長拉許（Stockton Rush），曾經在接受訪談時透露，泰坦號是由電腦遊戲的控制手把來進行操作，而曾經搭乘過泰坦號的記者也指出，泰坦號的控制器看起來就和PlayStation的遊戲手把毫無二致。
對於外界質疑這樣的設計過於低技術（low-tech），據《CNN》報導，參與泰坦號開發的承包商道格（Doug Virnig）表示，當初開發團隊這樣的決定有其背後原因。
道格首先強調，電玩遊戲手把看起來好像很廉價，但其中所包含的科技含量其實很高，可以執行許多複雜的任務。如果想要自行開發出類似的控制器，所需要付出的費用超乎想像。
道格解釋，當初泰坦號設計是用來進行深海實驗，並沒考慮到旅遊觀光的用途，考慮到開發時間與開發成本的限制，採用最有效、最快速的方式完成開發才是目標，而且電玩手把也確實與泰坦號的各式設備整合良好，道格說「我相信這是一個明智的選擇」，在有需要的地方採用前沿技術，但在其他地方也可以融入既有的智慧結晶。
而提到泰坦號的搜救行動，道格表示他相信泰坦號終究會被發現，因為它裝載了一個鈦金屬製的圓頂門，非常堅固，而且能夠被探測器找到，所以泰坦號不可能從此消失在深海，「他們遲早會找到它」。