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金馬導演游智煒、許傑輝涉嫌性騷擾！被《地獄里長》除名、刪戲分

▲金馬導演游智煒執導、許傑輝主演的新戲《地獄里長》於7月播出，但2人確定被劇組刪戲、除名。（圖／許傑輝臉書）
▲金馬導演游智煒執導、許傑輝主演的新戲《地獄里長》於7月播出，但2人確定被劇組刪戲、除名。（圖／許傑輝臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

電視劇《地獄里長》開播在即，但導演之一的游智煒、主要演員許傑輝都涉及性騷擾案件，劇組今（22）日晚間發聲明，確定刪減許傑輝戲分，並將游智煒除名。

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許傑輝對於被指控性騷擾，認錯道歉並宣布退出演藝圈；他主演的電視劇《地獄里長》已拍完，預計7月14日播出，但許傑輝因為負面事件，劇組確定將他戲分刪減。

《地獄里長》劇組聲明表示：「對於本劇有人涉入#metoo事件，我們深表難過，除了心疼事件受傷害之人並同聲譴責，已針對他們在本劇除名及刪減戲分。從劇本到完成，這部戲歷經超過四年的時間、上千人的一起努力，因為少數人的錯誤行為，影響所有人的付出，更覺得遺憾，希望犯錯之人，勇於面對自己的錯誤，謹此聲明。」

▲游智煒認錯道歉，也已被《地獄里長》除名。（圖／游智煒臉書）
▲▼游智煒認錯道歉，也已被《地獄里長》除名。（圖／游智煒臉書、資料照）
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除了許傑輝戲分被刪減，曾獲得第42屆金馬獎「最佳短片獎」的導演游智煒，也因被指控性騷擾諸多幕前、幕後人員，《地獄里長》也決定把游智煒除名；游智煒晚間終於出面道歉，他說：「這些天，我深刻反省並回憶許多曾發生的事，首先要嚴肅認真的道歉，因此許多心底的過去也再次浮現。」、「接下來會徹底反省，然後盡全力去改變一切不好的自己，並從生活中或工作中彌補，也會盡力思考可以做些什麼，才能彌補所有讓她們不好受的錯誤」。

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