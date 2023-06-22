金馬導演游智煒、許傑輝涉嫌性騷擾！被《地獄里長》除名、刪戲分

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《地獄里長》劇組聲明表示：「對於本劇有人涉入#metoo事件，我們深表難過，除了心疼事件受傷害之人並同聲譴責，已針對他們在本劇除名及刪減戲分。從劇本到完成，這部戲歷經超過四年的時間、上千人的一起努力，因為少數人的錯誤行為，影響所有人的付出，更覺得遺憾，希望犯錯之人，勇於面對自己的錯誤，謹此聲明。」
除了許傑輝戲分被刪減，曾獲得第42屆金馬獎「最佳短片獎」的導演游智煒，也因被指控性騷擾諸多幕前、幕後人員，《地獄里長》也決定把游智煒除名；游智煒晚間終於出面道歉，他說：「這些天，我深刻反省並回憶許多曾發生的事，首先要嚴肅認真的道歉，因此許多心底的過去也再次浮現。」、「接下來會徹底反省，然後盡全力去改變一切不好的自己，並從生活中或工作中彌補，也會盡力思考可以做些什麼，才能彌補所有讓她們不好受的錯誤」。
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