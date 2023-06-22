女星#Me Too再加一！金馬名導游智煒道歉：徹底反省

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游智煒還說：「（我）心中充滿了寂寞跟孤獨，也完全缺乏對愛的正確認識，因此在愛情關係的處理上，始終做錯了不少的事。不是想拿他們為自己找藉口，只是在思考著這一切，為什麼會變成現在的狀況？」
游智煒認為，成長過程影響他很多：「可能是成長過程跟自己的性格，導致這些年對愛情跟人際關係的處理失當，總是在試探的過程中太著急太直接而傷害了一些人。這次深刻發現自己原來是這麼糟糕的人，對於所有做錯的事真心的向這些女性道歉，非常對不起。」最後游智煒向受害者道歉：「接下來會徹底反省，然後盡全力去改變一切不好的自己，並從生活中或工作中彌補，也會盡力思考可以做些什麼，才能彌補所有讓她們不好受的錯誤。」
由游智煒執導的《地獄里長》，劇組也發出聲明：「對於本劇有人涉入#metoo事件，我們深表難過，除了心疼事件受傷害之人並同聲譴責，已針對他們在本劇除名及刪減戲分。」劇組聲明中無奈表示：「從劇本到完成，這部戲歷經超過4年的時間、上千人的一起努力，因為少數人的錯誤行為，影響所有人的付出，更覺得遺憾，希望犯錯之人，勇於面對自己的錯誤，謹此聲明。」
《地獄里長》劇組聲明啟事
對於本劇有人涉入#metoo事件，我們深表難過，除了心疼事件受傷害之人並同聲譴責，已針對他們在本劇除名及刪減戲分。
從劇本到完成，這部戲歷經超過四年的時間、上千人的一起努力，因為少數人的錯誤行為，影響所有人的付出，更覺得遺憾，希望犯錯之人，勇於面對自己的錯誤，謹此聲明。
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