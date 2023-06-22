峮峮病假！孫協志暈吐送急診「節目5缺2」　王仁甫笑稱：去蕪存菁

女星#Me Too再加一！金馬名導游智煒道歉：徹底反省

▲被女演員控性侵，金馬名導游智煒道歉：「徹底反省」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲被女演員控性侵，金馬名導游智煒道歉：「徹底反省」。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪/台北報導

台版「#Me Too」運動越演越烈，一名尤姓女演員日前指控，2005年曾執導《生命狂想曲》獲得金馬獎最佳創作短片、台劇《地獄里長》導演游智煒對她性侵。針對此一指控，游智煒今（22）日晚間，發聲明回應：「接下來會徹底反省，然後盡全力去改變一切不好的自己」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲許傑輝新戲《地獄里長》7月上檔，播出前23天退出演藝圈。（圖／翻攝許傑輝臉書）
▲許傑輝新戲《地獄里長》7月上檔，播出前23天退出演藝圈。（圖／翻攝許傑輝臉書）
游智煒聲明提到：「這些天，我深刻反省並回憶許多曾發生的事，首先要嚴肅認真的道歉，因此許多心底的過去也再次浮現。」游智煒表示，小時候父母因為做生意失敗多次自縊、四處躲債，他在國中畢業後，逃離原生家庭獨自生活。

游智煒還說：「（我）心中充滿了寂寞跟孤獨，也完全缺乏對愛的正確認識，因此在愛情關係的處理上，始終做錯了不少的事。不是想拿他們為自己找藉口，只是在思考著這一切，為什麼會變成現在的狀況？」

▲金馬名導游智煒臉書聲明。（圖／翻攝自游智煒臉書）
▲金馬名導游智煒臉書聲明。（圖／翻攝自游智煒臉書）
游智煒認為，成長過程影響他很多：「可能是成長過程跟自己的性格，導致這些年對愛情跟人際關係的處理失當，總是在試探的過程中太著急太直接而傷害了一些人。這次深刻發現自己原來是這麼糟糕的人，對於所有做錯的事真心的向這些女性道歉，非常對不起。」最後游智煒向受害者道歉：「接下來會徹底反省，然後盡全力去改變一切不好的自己，並從生活中或工作中彌補，也會盡力思考可以做些什麼，才能彌補所有讓她們不好受的錯誤。」

由游智煒執導的《地獄里長》，劇組也發出聲明：「對於本劇有人涉入#metoo事件，我們深表難過，除了心疼事件受傷害之人並同聲譴責，已針對他們在本劇除名及刪減戲分。」劇組聲明中無奈表示：「從劇本到完成，這部戲歷經超過4年的時間、上千人的一起努力，因為少數人的錯誤行為，影響所有人的付出，更覺得遺憾，希望犯錯之人，勇於面對自己的錯誤，謹此聲明。」

《地獄里長》劇組聲明啟事

對於本劇有人涉入#metoo事件，我們深表難過，除了心疼事件受傷害之人並同聲譴責，已針對他們在本劇除名及刪減戲分。

從劇本到完成，這部戲歷經超過四年的時間、上千人的一起努力，因為少數人的錯誤行為，影響所有人的付出，更覺得遺憾，希望犯錯之人，勇於面對自己的錯誤，謹此聲明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

金馬導演游智煒、許傑輝涉嫌性騷擾！被《地獄里長》除名、刪戲分

控易智言霸凌！黃舒湄「現身北影」當眾灑淚：把我踐踏到人生摧毀

《人選之人》黃舒湄控北影主席易智言霸凌　台北電影節發聲明

炎亞綸涉偷拍私密影片！新歌18小時「全面下架」　劉家凱親證實

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀