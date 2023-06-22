中國外長：願與東協共同維護地區秩序

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他表示，20年來、特別是2013年中國國家主席習近平提出建設更為緊密的中國—東協命運共同體10年來，中國和東協成功走出一條睦鄰友好、共同發展的正確道路，有力促進了地區和平、穩定與繁榮。
秦剛讚揚東協是世界上最成功的區域合作組織之一，「東南亞友好合作條約」體現了亞洲方式和亞洲智慧，共同構建了以東協為中心、普遍認可的地區規則秩序。中方堅定支持東協團結和東協共同體建設，支持東協在區域架構中的中心地位，願與東協「共同踐行真正的多邊主義，維護地區規則秩序」。
秦剛提到，中國於2021年11月和東協率先建立全面戰略夥伴關係。站在新的歷史起點，中方願與東協國家永做互幫互助的好鄰居、互尊互信的好朋友、互利互惠的好夥伴，牢牢把握睦鄰友好合作大方向，構建更為緊密的中國—東協命運共同體，共創亞洲更加美好的未來。
新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）稍早前公布民調並表示，美國總統拜登（Joe Biden）上任後加強與東南亞國家互動，已展現成效。
調查顯示，東南亞民眾仍然認為中國是東南亞最有影響力的經濟大國，但占比顯著下降，從去年的54.4%，降至41.5%；美國則從29.7%升至31.9%。
調查並指出，若東協被迫在美國和中國之間選邊站，6成以上會認可美國。以個別國家來看，菲律賓、越南、柬埔寨都有7成以上民眾選擇美國；中國僅在汶萊、馬來西亞和印尼等3國勝出。 （編輯：楊昇儒）1120622