漫威《秘密入侵》由AI生成片頭 史上最蠢或切合主旨？網評價兩極
漫威（Marvel）的最新影集《秘密入侵》（Secret Invasion）已經在影音串流平台播出，不過被爆出片頭動畫是由AI生成，導演也已經證實片頭出自AI之手。由於好萊塢編劇正在進行罷工，許多業內人士正在擔心自己工作會被AI取代，漫威此時「開第一槍」用AI生成片頭，被網友痛批是對藝術工作者的背叛，堪稱「史上最蠢操作」。但也有網友認為，AI生成片頭正好與《秘密入侵》的劇中主旨十分切合，形成兩極評價。
記者倪浩軒/綜合報導
《秘密入侵》的故事講述，外星種族史庫爾人（Skrulls）在人類不知情的情況下秘密入侵地球，史庫爾人的外觀與一般人類無異，而神盾局長尼克福瑞（Nick Fury）必須設法力挽狂瀾，化解這場危機。
不過《秘密入侵》播出後，卻因為由AI生成片頭引發爭議。根據《EuroNews》報導，《秘密入侵》的視覺開發團隊人員辛普森（Jeff Simpson）事前對此並不知情，震驚表示這樣的行為是不道德的，批評這樣使用AI只會消滅藝術家的職業生涯。
《EuroNews》報導也質疑，罷工中的好萊塢編劇，其中一個訴求就是必須對於AI的使用進行監管，以免AI未來取代編劇的工作，結果漫威立即「示範」了AI不僅會對編劇帶來影響，也衝擊視覺特效製作人員。《EuroNews》狠批迪士尼曾是創意的堡壘，如今卻淪為埋葬創意的劊子手。
不過《秘密入侵》的導演塞利姆（Ali Selim）解釋，使用AI生成片頭是因為切合故事的主題，AI創作出的動畫就好比是劇中的史庫爾人，似乎與人類相似但又不盡相同，能夠讓觀眾去思考「這是誰？是誰幹了這些事情？」