失聯潛水器供氧96小時關卡已過　搜救行動仍在進行

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根據美國海岸防衛隊（US Coast Guard）和泰坦號所屬「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司提供的訊息，這意味搜尋和營救泰坦號的最終期限大約落在美國東部時間22日清晨6時至上午8時（台灣時間晚間6時至8時）。
但專家強調，這是個不精確的估算，如果乘員採取節用氧氣措施，供氧時間就可以延長。泰坦號失聯以來，各界都無法得知乘員是否仍活著。
救援單位已派出更多船艦前往泰坦號失聯地點，美國海岸防衛隊今天表示，加拿大船艦放下的海底機器人已抵達海床，並開始搜尋。
相關當局希望水下的聲音能夠幫助縮小搜尋範圍，他們的搜救範圍已擴大到上萬平方英里，面積達到美國康乃狄克州的2倍，當地水域深達4000公尺。
到了今天早上，發現泰坦號乘員生還的希望已經相當渺茫。
在鐵達尼號殘骸附近搜救泰坦號的跨國任務主要協調官、美國海岸防衛隊毛格（John Mauger）少將今天稍早堅稱，他依然專注於救出5名乘員。
毛格在美國國家廣播公司（NBC）談話性節目「今日秀」（Today）表示：「我們一直發現，在特別複雜的情況下，也確實需要考量人們的求生意志。因此，我們會持續搜索並繼續救援工作。」（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1120622