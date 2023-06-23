義大利參議院副議長：台灣民主堡壘需要被保衛

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他在訪問中說，「台灣人的恐懼是遭受與阿富汗相同的待遇，怕被遺棄在命運中」。他認為，台灣需要一個保衛民主的堡壘，西方必須採取一切可能的行動來維持台灣的現狀。
錢益友認為，義大利在政治和經濟上都是台灣的重要夥伴。他和參議員慕雷莉作為義大利國會友台協會的成員，近年來代表義大利對台灣進行訪問，就是一個重要的任務，這是一個信號，與台灣總統、部長、市長等機構高層的會面深具意義。
錢益友補充說，他不是唯一支持台灣的人，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）多次明確表示將支持台灣維持現狀。
此外，台灣除已在羅馬開設代表處外，也將在米蘭開設辦事處，米蘭-台北直飛航線也已開啟。而義大利海軍巡防艦莫洛西尼號（Francesco Morosini）最近幾週出現在東南亞地區，而下一個派遣的軍艦就是卡富爾號（Cavour）。
他總結的說，這些都透露出從政治、經濟、技術和軍事層面關注一個戰略領域的跡象，同時也使義大利在相關國家和國際夥伴中佔有一席之地。
錢益友說，台灣要求義大利和西方不要袖手旁觀，台灣人擔心遭受與阿富汗同樣的待遇，被遺棄在命運中。
他同時也肯定台灣衛戍部隊的防衛能量。他認為台灣有一支重要的民主防衛部隊，值得支持和培養。他說：「對台的每一個關注信號都是有用的，並且很容易被關注到」。
另外，「蟻報」也訪問錢益友對續簽一帶一路的看法。他強調，是否續簽一帶一路並不是由他來評估的，義大利政府擁有可靠且有用的數據資料和國際資訊，能夠自己做出評估，這是正在做的事情，沒有偏見和現實主義。
他也表示，如果近年來義大利與中國的貿易情勢確實惡化，而義大利對於沒有參與一帶一路倡議的國家的出口成長反而更多，那麼除了一帶一路之外，探索不同形式的合作是可能的。
錢益友指出，維持義大利和中國之間的關係符合雙方的共同利益，即使價值觀和觀點有時會有所不同。義大利有權利和義務與那些似乎與義國疏遠的人進行對話，但義大利將永遠以捍衛國家和利益為原則。（編輯：高照芬）1120622