專訪／下班後遇到「巨漢」開啟人生新頁　喬楚瑜的籃球故事(影音)

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「記得國三的某一天補習班結束後，出現一個巨大的身影在門口等我，原來是光復高中教練陳定杰，他直接開車載我去光復高中練球，還幫我準備了球衣、球鞋，訓練完再載我回家。之後國三的幾乎每一個日子裡，陳定杰教練都會接送我練球，才開啟了我的籃球生涯。」
當時正在準備升學大考，喬楚瑜補習到九點，再到球場練球，回到家再繼續念書，他坦言，「真的很累也很辛苦，但當時還不確定要走籃球路，所以仍以升學為目標。」
父親是軍人，家人對於喬楚瑜的教育非常嚴格，考試成績不理想還會挨打，因此喬楚瑜笑稱自己是「書生」，以前課業成績都能維持在班上前三名，無奈升高中的大考沒考好，無法達到自己預期的前三志願，才決定加入光復高中籃球隊，開啟籃球生涯。
雖然籃球起步慢，但在教練陳定杰的訓練下，喬楚瑜進步神速，加上出色的身材，高一就是球隊的主力之一，並在高三時率領光復高中隊史首度闖入小巨蛋，寫下歷史新頁。
回憶高中的籃球路，喬楚瑜說，加入光復高中時就立志要「打出名堂」，且曾幻想要站上小巨蛋舞台，很高興一切都美夢成真，而且高三還拿下籃板王和組攻王，算是意外之喜。
高中畢業後，喬楚瑜決定加入輔仁大學，延續籃球路，但大一那年受到震撼教育，不僅要跟外籍生對抗，陣中還有學長曾祥鈞，喬楚瑜說，「曾祥鈞真的很強，比外籍生更難對付，平常隊內練習完全守不住，好險我們同隊，也攜手打進小巨蛋。」