影音／「CP3」將前往勇士和Curry搭檔　當年那些對位回合已成經典

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從快艇時期開始，Paul和勇士以及Curry，就多次在季後賽中交鋒，他的經驗和強壯的身體，讓勇士吃足苦頭；不過Curry也曾在面對Paul時，多次利用運球擊敗對手，做出一些名留青史的標誌性動作，讓人印象深刻。那些年「空拋之城」和「浪花兄弟」的對決，總是十分吸引球迷的關注。
之後Paul被前往休士頓火箭與James Harden搭檔，「魔球」陣容就是專為克制勇士所打造的，靠著無限換防以及大量的三分球投射，他們曾在2018年西區決賽，將擁有Kevin Durant的灣區逼到絕境、一度以3:2聽牌，但可惜之後Paul受傷，球隊功敗垂成。2019年他們捲土重來，但面對勇士再度以2:4遭到淘汰。
如今在輾轉多隊後，Paul來到了勇士搭檔老對手，他預計將成為Curry的主要替補，雖然已經退化不少，但他的控場能力、經驗和更穩定的表現，相較於年輕需要發揮空間的Poole，可能會是比較適合現階段勇士的球員。
12次入選全明星賽的Paul，生涯場均17.9分、9.5助攻、2.1抄截，榮譽滿載，拿過5次助攻王、6次抄截王、11次進入最佳陣容、9次最佳防守陣容，還獲選75大球星，但唯獨少了一枚冠軍戒指。他和努力追求王朝第5冠的勇士，動力一致。