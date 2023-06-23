MLB／大谷翔平最可能被交易到哪一隊？球員心中已有答案

影音／「CP3」將前往勇士和Curry搭檔　當年那些對位回合已成經典

▲Chris Paul和Stephen Curry才在場上有過無數次精彩交手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chris Paul和Stephen Curry才在場上有過無數次精彩交手。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

金州勇士隊如今將和多年來最難纏的對手合作，跟據ESPN知名記者Adrian Wojnarowski報導，他們送出了Jordan Poole、Ryan Rollins、2030年受保護的首輪選秀權、2027年的次選秀權，帶回了名人堂後衛「CP3」Chris Paul。後者無論是在洛杉磯快艇、還是在休士頓火箭，都帶給了勇士和Stephen Curry許多麻煩。

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Paul在4天內換了3隊，在Bradley Beal交易案中離開鳳凰城太陽後，他今天再被華盛頓巫師送來勇士，這是他生涯效力過的第6支球隊，也是當年在場上交鋒過許多次的對手。

從快艇時期開始，Paul和勇士以及Curry，就多次在季後賽中交鋒，他的經驗和強壯的身體，讓勇士吃足苦頭；不過Curry也曾在面對Paul時，多次利用運球擊敗對手，做出一些名留青史的標誌性動作，讓人印象深刻。那些年「空拋之城」和「浪花兄弟」的對決，總是十分吸引球迷的關注。

之後Paul被前往休士頓火箭與James Harden搭檔，「魔球」陣容就是專為克制勇士所打造的，靠著無限換防以及大量的三分球投射，他們曾在2018年西區決賽，將擁有Kevin Durant的灣區逼到絕境、一度以3:2聽牌，但可惜之後Paul受傷，球隊功敗垂成。2019年他們捲土重來，但面對勇士再度以2:4遭到淘汰。

如今在輾轉多隊後，Paul來到了勇士搭檔老對手，他預計將成為Curry的主要替補，雖然已經退化不少，但他的控場能力、經驗和更穩定的表現，相較於年輕需要發揮空間的Poole，可能會是比較適合現階段勇士的球員。

12次入選全明星賽的Paul，生涯場均17.9分、9.5助攻、2.1抄截，榮譽滿載，拿過5次助攻王、6次抄截王、11次進入最佳陣容、9次最佳防守陣容，還獲選75大球星，但唯獨少了一枚冠軍戒指。他和努力追求王朝第5冠的勇士，動力一致。

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