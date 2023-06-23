NBA／不再是未來的Jordan Poole遭到交易　勇士確定方向全力爭冠

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在上賽季Stephen Curry或Klay Thompson缺陣時，Poole總是能有出色的發揮；相反的，當他只能從替補出發時，表現就十分不穩定。這一名新星在季後賽的低迷，也導致了勇士隊最終止步次輪，無緣衛冕。
是否要繼續留下Poole，是勇士內部在賽季結束後就不斷討論的話題，新任總經理Mike Dunleavy Jr.在3天前受訪時本來表示，會長留這名年輕後衛，並預計讓他走完4年的合約。
Green日前拒絕行使下賽季的球員選項，勇士很希望能簽回他，球隊選擇在此時交易走Poole有沒有一些安撫前者的成份在？這一點也是外界矚目的一個面向。不過以純粹籃球角度來說，勇士需要Paul更穩定的表現去帶領第二陣容，而Poole也需要更多發揮空間，雙方都各自得到了想要的。
在Poole走人後，勇士接下來的方向已經十分明朗，就是會完全孤注一擲爭冠。因此下一步，陣中二年級的前鋒Jonathan Kuminga是否還會繼續留在灣區，值得關注，根據此前報導，目前有多支球隊對他感興趣。
該交易的具體交易包裹為，巫師送出Paul，從勇士那得到Poole、Ryan Rollins、2030年受保護的首輪選秀權、2027年的次選秀權。在效力於勇士的期間，Poole場均可得到15.8分、命中2.2記三分命中，三項命中率分別為42/34/88%，