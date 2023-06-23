MLB／大谷翔平最可能被交易到哪一隊？球員心中已有答案

NBA／不再是未來的Jordan Poole遭到交易　勇士確定方向全力爭冠

▲Jordan Poole曾幫助金州勇士在2022年奪冠，但他再是球隊未來核心，被交易到華盛頓巫師。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jordan Poole曾幫助金州勇士在2022年奪冠，但他再是球隊未來核心，被交易到華盛頓巫師。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

跟據ESPN知名記者Adrian Wojnarowski報導，金州勇士預計將Jordan Poole交易到華盛頓巫師隊，換取準名人堂後衛「CP3」Chris Paul。前者曾經是球隊的未來，但在上一季經歷了這麼多事情後，最終他無法在新合約開始前，留在母隊之中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Poole曾被認為是勇士隊未來的核心人物之一，他在去年季後賽大放異彩，幫助球隊奪得2022年總冠軍，並在休賽期為自己爭取到了一份大合約，但在2022-23賽季開始前，他和Draymond Green在隊內訓練時發生衝突，並被後者揮拳擊倒，之後勇士年輕球員和老將之間的接班衝突也隨之浮上檯面。

在上賽季Stephen Curry或Klay Thompson缺陣時，Poole總是能有出色的發揮；相反的，當他只能從替補出發時，表現就十分不穩定。這一名新星在季後賽的低迷，也導致了勇士隊最終止步次輪，無緣衛冕。

是否要繼續留下Poole，是勇士內部在賽季結束後就不斷討論的話題，新任總經理Mike Dunleavy Jr.在3天前受訪時本來表示，會長留這名年輕後衛，並預計讓他走完4年的合約。

Green日前拒絕行使下賽季的球員選項，勇士很希望能簽回他，球隊選擇在此時交易走Poole有沒有一些安撫前者的成份在？這一點也是外界矚目的一個面向。不過以純粹籃球角度來說，勇士需要Paul更穩定的表現去帶領第二陣容，而Poole也需要更多發揮空間，雙方都各自得到了想要的。

在Poole走人後，勇士接下來的方向已經十分明朗，就是會完全孤注一擲爭冠。因此下一步，陣中二年級的前鋒Jonathan Kuminga是否還會繼續留在灣區，值得關注，根據此前報導，目前有多支球隊對他感興趣。

該交易的具體交易包裹為，巫師送出Paul，從勇士那得到Poole、Ryan Rollins、2030年受保護的首輪選秀權、2027年的次選秀權。在效力於勇士的期間，Poole場均可得到15.8分、命中2.2記三分命中，三項命中率分別為42/34/88%，

影音／「CP3」將前往勇士和Curry搭檔　當年那些對位回合已成經典

NBA／Chris Paul被交易到勇士！後衛Poole被送走　名人堂後場成形

NBA／Poole季後賽表現荒腔走板、球迷高喊交易！勇士球團回應了

NBA／Poole爆和D.Green目前關係　那一拳的傷害仍在勇士內部作用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀