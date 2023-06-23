NBA／Chris Paul被交易到勇士！後衛Poole被送走　名人堂後場成形

NBA分析／Paul加入勇士得打更多無球　失去Poole的代價比想像中大

▲明星控衛Chris Paul在加入金州勇士後，必須做出一些比賽上的調整，以適應新東家。（圖／美聯社／達志影像）
▲明星控衛Chris Paul在加入金州勇士後，必須做出一些比賽上的調整，以適應新東家。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士做了一次豪賭，根據ESPN報導，他們送走了與現階段計畫相違的Jordan Poole、得到了已經越來越接近告別時刻的Chris Paul。但這能讓他們在下個賽季披荊斬棘、重新登頂嗎？存在一些問題。

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Paul生涯場均17.9分、9.5助攻、2.1抄截，曾12次入選全明星賽，拿過5次助攻王、6次抄截王、11次進入最佳陣容、9次最佳防守陣容，獲選75大球星，未來幾乎篤定入選名人堂。

Paul近兩季下滑　來到勇士後將擔任Curry的替補

不過38歲的他，在最近兩個賽季已經呈現下滑的狀態，上賽季的13.9分是生涯新低，在聯盟中不少球星都創下效率新高時，他的命中率卻只剩下44%，這也是太陽最終決定將其送走的一個重要原因。

來到勇士之後，Paul的壓力有望得到緩解，因為他將主要擔任Stephen Curry的替補，去帶領第二陣容。不過以他的薪資和資歷來看，球隊當然也希望他能在一些關鍵時刻留在場上，承擔更多責任。

所以另一個問題是，Poole和勇士的主力適配嗎？他過往是一名菁英級的控球後衛，擅長利用擋拆製造進攻機會、或是自己在中距離完成跳投。但當手中無球時，去年在太陽，他在Devin Booker及Kevin Durant主攻時，擔任無球進攻點的表現，似乎無法讓人滿意。

Paul仍是擋拆大師　但無球端威脅差強人意

現在是urry的巔峰時期，雖然他很擅長無球走位，但勇士這幾季更傾向增加他持球處理球權的比例。另外，Draymond Green也是可以持球的角色——不如說他需要去持球讓自己保持一些進攻威脅。

在2016年之後，Green的外線投射表現逐年下滑，勇士解決他在進攻端問題的方式，就是讓他和去和Curry去打配合，這樣對手的專注力會維持在後者身上，他就能獲得一個攻擊籃框的機會，進而在接下來發揮自己處理球上的天賦。

所以，若Paul來到勇士，他需要在無球端持續提升效率，但很難讓人看好他能在這方面有巨大突破，畢竟他已經來到生涯末期了。而且雖然他進入過9次防守陣容，但在速度退化後，能力已不若當年，勇士在關鍵時刻若要用他，場上的陣容就會變得太過矮小。

不過Paul應該仍能給勇士帶來一些幫助，去年他只打了59場比賽，但仍然完成了1134次擋拆，每回合平均1.06分，這仍然是很好的產量和效率。這支球隊需要Curry以外的人去製造更多高質量的投籃，CP3肯定能在這一點上幫助他們。

勇士失去Poole的代價可能比想像中大　例行賽輪換恐捉襟見肘

Poole方面的問題比較複雜一些，去年他確實呈現不穩、而且季後賽表現下滑，但他打滿了82場比賽，在勇士老將需要在例行賽休息時，他給予球隊在輪換上很大的調整空間。

而且Poole在取得先發時，仍然是一名高效的球員，場均可以攻下24.6分，並且在Curry缺陣時，帶領球隊打出14勝12敗的戰績，整季也有20.4分2.7籃板4.5助攻的數據。

至於Paul，上賽季只打了不到60場，所以可以想見，勇士在下個賽季的用人上會更加捉襟見肘。他們是一支年紀很大的球隊，如果有人受傷，那就很容易產生骨牌效應，對戰績造成巨大影響。

純以交易內容來看，勇士似乎也給了太多了，Paul上賽季的數據是縮水的，所以他們以4換1的方式去得到他，是否值得？那肯定是一個會在未來無數次被提起的話題。

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