NBA分析／Paul加入勇士得打更多無球　失去Poole的代價比想像中大

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Paul近兩季下滑 來到勇士後將擔任Curry的替補
不過38歲的他，在最近兩個賽季已經呈現下滑的狀態，上賽季的13.9分是生涯新低，在聯盟中不少球星都創下效率新高時，他的命中率卻只剩下44%，這也是太陽最終決定將其送走的一個重要原因。
來到勇士之後，Paul的壓力有望得到緩解，因為他將主要擔任Stephen Curry的替補，去帶領第二陣容。不過以他的薪資和資歷來看，球隊當然也希望他能在一些關鍵時刻留在場上，承擔更多責任。
所以另一個問題是，Poole和勇士的主力適配嗎？他過往是一名菁英級的控球後衛，擅長利用擋拆製造進攻機會、或是自己在中距離完成跳投。但當手中無球時，去年在太陽，他在Devin Booker及Kevin Durant主攻時，擔任無球進攻點的表現，似乎無法讓人滿意。
Paul仍是擋拆大師 但無球端威脅差強人意
現在是urry的巔峰時期，雖然他很擅長無球走位，但勇士這幾季更傾向增加他持球處理球權的比例。另外，Draymond Green也是可以持球的角色——不如說他需要去持球讓自己保持一些進攻威脅。
在2016年之後，Green的外線投射表現逐年下滑，勇士解決他在進攻端問題的方式，就是讓他和去和Curry去打配合，這樣對手的專注力會維持在後者身上，他就能獲得一個攻擊籃框的機會，進而在接下來發揮自己處理球上的天賦。
所以，若Paul來到勇士，他需要在無球端持續提升效率，但很難讓人看好他能在這方面有巨大突破，畢竟他已經來到生涯末期了。而且雖然他進入過9次防守陣容，但在速度退化後，能力已不若當年，勇士在關鍵時刻若要用他，場上的陣容就會變得太過矮小。
不過Paul應該仍能給勇士帶來一些幫助，去年他只打了59場比賽，但仍然完成了1134次擋拆，每回合平均1.06分，這仍然是很好的產量和效率。這支球隊需要Curry以外的人去製造更多高質量的投籃，CP3肯定能在這一點上幫助他們。
勇士失去Poole的代價可能比想像中大 例行賽輪換恐捉襟見肘
Poole方面的問題比較複雜一些，去年他確實呈現不穩、而且季後賽表現下滑，但他打滿了82場比賽，在勇士老將需要在例行賽休息時，他給予球隊在輪換上很大的調整空間。
而且Poole在取得先發時，仍然是一名高效的球員，場均可以攻下24.6分，並且在Curry缺陣時，帶領球隊打出14勝12敗的戰績，整季也有20.4分2.7籃板4.5助攻的數據。
至於Paul，上賽季只打了不到60場，所以可以想見，勇士在下個賽季的用人上會更加捉襟見肘。他們是一支年紀很大的球隊，如果有人受傷，那就很容易產生骨牌效應，對戰績造成巨大影響。
純以交易內容來看，勇士似乎也給了太多了，Paul上賽季的數據是縮水的，所以他們以4換1的方式去得到他，是否值得？那肯定是一個會在未來無數次被提起的話題。