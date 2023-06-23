中年男拒檢想落跑！警壓制逮捕臉部掛彩 一查竟是毒品通緝犯
本月22日下午2時許，新北市板橋區環河西路四段新北橋下，員警正執行勤務時，見到騎乘機車、45歲孫姓男子形跡可疑，因此上前攔查，當時孫男後座乘客、49歲的朱姓男子，不願配合警方調查，準備離開現場，卻趁隙作勢攻擊員警，隨即被警方壓制逮捕，但過程中卻導致員警臉部受傷、右手擦挫傷、左手扭傷，所幸送醫無大礙。經調查，朱男為新北地檢署發布之毒品通緝犯，訊後依通緝及妨害公務罪嫌，移請新北檢偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時海山分局文聖所黃姓員警，於22日下午，在轄區環河西路執行守望勤務，見到孫男神情緊張，直覺有異狀，隨即上前攔查，但後座乘客朱男卻不願配合，甚至作勢攻擊員警，黃姓員警立即對朱男壓制逮捕，過程中造成臉部受傷、右手擦挫傷、左手扭傷，送往亞東醫院治療後，並無大礙。
之後經調查，發現朱男為毒品通緝犯，訊後依通緝及妨害公務罪嫌移請新北檢偵辦。另，孫男不服從警方指揮或稽查，依道路交通管理處罰條例第60條第2項，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。
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