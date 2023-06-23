葛斯齊稱認識大小S藥頭 經紀人說重話了：公眾節目上談論叫誹謗
黃子佼19日拍影片承認曾性騷擾女性，道歉後爆料10幾名藝人黑料，包括大小S、具俊曄吸毒，3人發聲明駁斥，沒想到，近日資深狗仔葛斯齊在節目上指認識大小S的藥頭，對此，大S經紀人廖瑋琪向《NOWnews今日新聞》回應：「私底下茶餘飯後的閒聊叫八卦，但在公眾節目上談論叫誹謗。」
記者楊穎軒／綜合報導
葛斯齊上節目《娟我什麼事》時表示，過去為了蒐證在酒店遇到大小S的藥頭，「藥頭還說藥是透過一位黃姓藝人轉手給她們，不過不是黃子佼」，但礙於手上都沒留下證據，所以才沒有對外爆料。
針對葛斯齊說詞，廖瑋琪要大家用常識想一想，如果長期、天天用藥，有可能這20年間直到大S離婚前完全沒有吸毒傳聞嗎？再問：「這20年姊妹倆天天用藥的情況下會外表會長成什麼樣？還能夠思路清晰照常主持節目、出席代言活動？更不用說還參與了2部實境節目錄影被數十台機器24小時拍攝著？」
廖瑋琪又氣又無奈，「大小S不多解釋是因為不希望讓這些充滿負能量、紛紛擾擾的事件影響到閱聽者的心情，但我們心中依舊企盼這個世界再亂都不該是僅靠一張嘴便將人定罪的世界！」強調：「一切相關不實報導與言論皆已委託律師蒐證中，請爆料者與媒體自重！」
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