NBA選秀／Wembanyama動情落淚 他將追隨海軍上將和石佛的腳步
2023年6月23日上午，2023年NBA選秀大會正式在籃網主場巴萊克中心進行，超級新星Victor Wembanyama在首輪第一順位被聖安東尼奧馬刺選中，他成為了本屆的選秀狀元。儘管懸念不大，但在這一刻來臨時，這位年輕的新秀還是情緒激動的流下感動的眼淚。
記者黃建霖/綜合報導
來自法國的Wembanyama，出生於2004年1月5日，身高224公分，以長人來說他有超乎想像的靈活性和技術，手感柔和、能做一些高階的持球動作，外界不少人視他為劃時代的球員。
2022-23賽季在法國聯賽，Wembanyama場均上場32.2分鐘，可以得到20.9分10.3籃板2.4助攻，命中率46.8%，三分命中率27.2%，罰球命中率81.8%。
確定獲選後，Wembanyama在接受採訪時動情落淚，與家人一起分享了這一刻。他是自1987年「海軍上將」David Robinson 以及1997年「石佛」Tim Duncan之後，這支球隊誕生的又一位狀元。
在本屆選秀大會上，馬刺手握狀元籤、黃蜂擁有榜眼籤，而拓荒者則有探花簽，之後「樂透」範圍的順位依序為：火箭、活塞、魔術、溜馬、巫師、爵士、獨行俠、魔術（來自公牛）、雷霆、暴龍、鵜鶘，而在首輪第15順位開始將按照2022-2023賽季NBA各支球隊的例行賽戰績來決定。