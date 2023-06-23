日媒：瓜地馬拉總統大選將投開票　親台派居優勢

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有關瓜地馬拉總統大選，CID蓋洛普民調公司於5月公布的民調結果顯示，中間偏左的「團結希望黨」（Unity of Hope, UNE）的候選人、67歲的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）擁有23%的支持率，居第一。
其次是中間偏右的Cabal黨籍總統候選人、72歲的穆萊（Edmond Mulet）擁有21%的支持率。民調排名第三是右派「勇氣黨」（Valor）、55歲的女候選人蘇瑞．李歐斯（Zury Rios）擁有19%的支持率。
民調支持度第一名的托瑞斯接受日本經濟新聞書面專訪時表示，將與台灣加強外交、商業上的關係，也考慮新成立稅制優惠的經濟特區以吸引台灣企業等前來投資。
民調支持度第二名的穆萊則明確表示，若當選總統，將持續維持與台灣的邦交。美國對於中國在中南美洲擴大影響力一事懷戒心，穆萊明言，不會做出破壞瓜國與美國友好關係的決定。
民調支持度第三名的李歐斯在選戰中表達了重視台灣的想法，但未明言是否當選總統後會維持與台灣的邦交。瓜國外交相關人士表示，對於與台灣的邦交，李歐斯可能沒有很強烈的看法。
瓜國總統大選25日舉行首輪選舉投開票，如果候選人未能取得過半選票，就由前2位奪高票的候選人在8月20日進行第二輪決戰。（編輯：張芷瑄）1120623