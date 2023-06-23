端午連假要變天了！週末「雨區擴大」1圖看懂 6縣市飆37度高溫
今（23）日端午連假第2天，受西南風影響，各地仍高溫炎熱，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，上午西半部偶有零星飄雨的機率，午後近山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍會略為擴大，明（24）日花東降雨機率提高，下週則要重點觀察在菲律賓東方海面上，熱帶擾動的發展情況。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日「滯留鋒」在華南至北部海面一帶南北徘徊；受西南風影響，各地大多高溫炎熱，民眾應注意防曬、防中暑；午後近山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍略為擴大，高溫微降。天氣職人吳聖宇指出，白天陸地上的熱對流發展降雨，預估會比前幾天來得明顯，發生位置偏向中部山區、大台北地區以及東半部地區等地方。
各地區平地氣溫分佈上，北部攝氏24至34度，中部攝氏24至35度，南部攝氏23至36度，東部攝氏23至37度。中央氣象局今日也針對雲林縣、台南市、花蓮縣、台東縣發布「高溫橙色」燈號，高雄市、屏東縣則是「高溫黃色」燈號，民眾務必留意攝氏36度高溫的出現機率。
吳德榮提及，明日至下週四（6月24日至6月29日），台灣附近漸漸轉為東南風，，除了各地近山區午後有局部短暫雷陣雨外，迎風面花蓮、台東及恆春半島水氣增多，整天偶爾有局部短暫陣雨的機率，不過整體來說，台灣各地仍是氣溫偏高、體感偏熱的情況。
吳德榮指出，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，最新歐洲模式則模擬，熱帶擾動會穿過呂宋島進入南海，顯示末期的模擬，熱帶擾動的強度及路徑，不確定性皆很大，因此是否成為颱風，還需持續觀察。