NBA／Wembanyama將穿上「1號」球衣 波總透露他確定會打夏季聯賽
2023年NBA選秀大會今（23）日正式在籃網主場巴萊克中心進行，超級新星Victor Wembanyama在首輪第一順位被聖安東尼奧馬刺選中，他成為了本屆的選秀狀元。根據ESPN報導，他將穿上1號球衣，並出賽夏季聯賽。
記者黃建霖/綜合報導
來自法國的Wembanyama，出生於2004年1月5日，身高224公分，以長人來說他有超乎想像的靈活性和技術，手感柔和、能做一些高階的持球動作，外界不少人視他為劃時代的球員。
2022-23賽季在法國聯賽，Wembanyama場均上場32.2分鐘，可以得到20.9分10.3籃板2.4助攻，命中率46.8%，三分命中率27.2%，罰球命中率81.8%。
雖然本屆狀元幾乎不做第二人想，不過Wembanyama在被選中的那一刻還是情緒激動，他坦言「自己夢想這一刻好多次了」，之後也哽咽落淚。就如同當年Tim Duncan承諾要幫助球隊贏球一樣，他也保證自己會盡快學習、適應這個聯盟，幫助馬刺奪得總冠軍。
未來Wembanyama將穿上一號球衣，馬刺總教練Gregg Popovich在受訪時透露前者將會出戰夏季聯賽，不過無法確定會讓他打多少場比賽。