蘆洲警掃蕩取締旅館！「紅包袋」內藏玄機 毒鴛鴦當場遭逮捕
為防制「台版柬埔寨案」再度發生，新北市蘆洲分局針對轄內旅宿業、出租套房等，易藏匿拘禁人頭戶地點，皆規劃勤務進行清查掃蕩，並對轄內有犯罪徵候地點進行蒐證取締。本月17日，警方執行清查旅宿業時，查獲2名男女持有第三級毒品愷他命、及第三級毒品卡西酮咖啡包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，蘆洲分局三民所警員林宏勳、范峻綱，於本月17日下午執行臨檢勤務，在某旅館進行排查住宿、休息人員之際，發現一對男女形跡可疑，遂進入房內查看，接著在垃圾桶蓋上，發現有不明粉末，經檢驗後證實為毒品愷他命陽性反應，之後持續搜索，又在床底下發現一紅包袋，內放有9包毒品咖啡包，警訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。
對此警方也呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因好奇而施用毒品悔恨終身。
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