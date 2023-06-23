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蘆洲警掃蕩取締旅館！「紅包袋」內藏玄機　毒鴛鴦當場遭逮捕

▲新北蘆洲分局針對轄內進行清查掃蕩，本月17日，警方查獲2名男女持有第三級毒品愷他命、及毒咖啡包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲新北蘆洲分局針對轄內進行清查掃蕩，本月17日，警方查獲2名男女持有第三級毒品愷他命、及毒咖啡包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

為防制「台版柬埔寨案」再度發生，新北市蘆洲分局針對轄內旅宿業、出租套房等，易藏匿拘禁人頭戶地點，皆規劃勤務進行清查掃蕩，並對轄內有犯罪徵候地點進行蒐證取締。本月17日，警方執行清查旅宿業時，查獲2名男女持有第三級毒品愷他命、及第三級毒品卡西酮咖啡包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

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▲新北蘆洲分局針對轄內進行清查掃蕩，本月17日，警方查獲2名男女持有第三級毒品愷他命、及毒咖啡包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲新北蘆洲分局針對轄內進行清查掃蕩，本月17日，警方查獲2名男女持有第三級毒品愷他命、及毒咖啡包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）
據了解，蘆洲分局三民所警員林宏勳、范峻綱，於本月17日下午執行臨檢勤務，在某旅館進行排查住宿、休息人員之際，發現一對男女形跡可疑，遂進入房內查看，接著在垃圾桶蓋上，發現有不明粉末，經檢驗後證實為毒品愷他命陽性反應，之後持續搜索，又在床底下發現一紅包袋，內放有9包毒品咖啡包，警訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

對此警方也呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因好奇而施用毒品悔恨終身。

▲新北蘆洲分局針對轄內進行清查掃蕩，本月17日，警方查獲2名男女持有第三級毒品愷他命、及毒咖啡包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲新北蘆洲分局針對轄內進行清查掃蕩，本月17日，警方查獲2名男女持有第三級毒品愷他命、及毒咖啡包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲新北蘆洲分局針對轄內進行清查掃蕩，本月17日，警方查獲2名男女持有第三級毒品愷他命、及毒咖啡包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲新北蘆洲分局針對轄內進行清查掃蕩，本月17日，警方查獲2名男女持有第三級毒品愷他命、及毒咖啡包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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