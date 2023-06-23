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NBA選秀／Wembanyama狀元、Miller榜眼　2023年樂透選秀結果一覽

▲2023年NBA選秀大會正式在籃網主場巴萊克中心進行，今年的前14順位的樂透選秀結果已經全數出爐，Victor Wembanyama成為狀元，Brandon Miller榜眼，Scoot Henderson探花。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023年NBA選秀大會正式在籃網主場巴萊克中心進行，今年的前14順位的樂透選秀結果已經全數出爐，Victor Wembanyama成為狀元，Brandon Miller榜眼，Scoot Henderson探花。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2023年6月23日上午，2023年NBA選秀大會正式在籃網主場巴萊克中心進行，今年的前14順位的樂透選秀結果已經全數出爐，Victor Wembanyama成為狀元，Brandon Miller榜眼，Scoot Henderson探花。

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在本屆選秀大會上，馬刺手握狀元籤、黃蜂擁有榜眼籤，而拓荒者則有探花簽，之後「樂透」範圍的順位依序為：火箭、活塞、魔術、溜馬、巫師、爵士、獨行俠、魔術（來自公牛）、雷霆、暴龍、鵜鶘，而在首輪第15順位開始將按照2022-2023賽季NBA各支球隊的例行賽戰績來決定。

▲Scoot Henderson被黃蜂以第2順位選中，成為2023年選秀榜眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲Scoot Henderson被黃蜂以第2順位選中，成為2023年選秀榜眼。（圖／美聯社／達志影像）
最終馬刺毫無意外地簽下了來自法國的Wembanyama；黃蜂選擇投籃能力出色、傳球技術精湛的Miller成為探花；而拓荒者則選擇來自G League Ignite隊，體能勁爆的Henderson，這就是本屆的前3順位人選。

▲Scoot Henderson被拓荒者選中，成為2023年選秀探花。（圖／美聯社／達志影像）
▲Scoot Henderson被拓荒者選中，成為2023年選秀探花。（圖／美聯社／達志影像）
之後， Thompson兄弟在第4和第5順位被選中，原本預期能在前5順位入選的Jarace Walker則是落到了第8。Juwan Howard之子——Jett Howard，在第11順位被選中。

2023年NBA樂透範圍選秀結果一覽：

狀元：馬刺選擇Victor Wembanyama

榜眼：黃蜂選擇Brandon Miller

探花：拓荒者選擇Scoot Henderson

第4順位：火箭選擇Amen Thompson

第5順位：活塞選擇Ausar Thompson

第6順位：魔術選擇Anthony Black

第7順位：溜馬選擇Bilal Coulibaly 

第8順位：巫師選擇Jarace Walker

第9順位：爵士選擇Taylor Hendricks

第10順位：獨行俠交易該選秀權以及Davis Bertans給雷霆，得到第12順位和一個交易特例，後者選擇Cason Wallace

第11順位：魔術（來自公牛）選擇 Jett Howard

第12順位：雷霆選擇Derrick Lively

第13順位：暴龍選擇 Gradey Dick

第14順位：鵜鶘選擇Jordan Hawkins

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