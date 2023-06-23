NBA選秀／Wembanyama狀元、Miller榜眼　2023年樂透選秀結果一覽

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在本屆選秀大會上，馬刺手握狀元籤、黃蜂擁有榜眼籤，而拓荒者則有探花簽，之後「樂透」範圍的順位依序為：火箭、活塞、魔術、溜馬、巫師、爵士、獨行俠、魔術（來自公牛）、雷霆、暴龍、鵜鶘，而在首輪第15順位開始將按照2022-2023賽季NBA各支球隊的例行賽戰績來決定。
最終馬刺毫無意外地簽下了來自法國的Wembanyama；黃蜂選擇投籃能力出色、傳球技術精湛的Miller成為探花；而拓荒者則選擇來自G League Ignite隊，體能勁爆的Henderson，這就是本屆的前3順位人選。
之後， Thompson兄弟在第4和第5順位被選中，原本預期能在前5順位入選的Jarace Walker則是落到了第8。Juwan Howard之子——Jett Howard，在第11順位被選中。
2023年NBA樂透範圍選秀結果一覽：
狀元：馬刺選擇Victor Wembanyama
榜眼：黃蜂選擇Brandon Miller
探花：拓荒者選擇Scoot Henderson
第4順位：火箭選擇Amen Thompson
第5順位：活塞選擇Ausar Thompson
第6順位：魔術選擇Anthony Black
第7順位：溜馬選擇Bilal Coulibaly
第8順位：巫師選擇Jarace Walker
第9順位：爵士選擇Taylor Hendricks
第10順位：獨行俠交易該選秀權以及Davis Bertans給雷霆，得到第12順位和一個交易特例，後者選擇Cason Wallace
第11順位：魔術（來自公牛）選擇 Jett Howard
第12順位：雷霆選擇Derrick Lively
第13順位：暴龍選擇 Gradey Dick
第14順位：鵜鶘選擇Jordan Hawkins