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黃子佼出院4天了！張小燕被問徒弟現況「8個字回應」　懇求一件事

▲張小燕被問黃子佼狀況，她簡短答覆。（圖／記者陳明安攝）
▲張小燕被問黃子佼狀況，她簡短答覆。（圖／記者陳明安攝）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼（佼佼）19日拍影片承認年輕時曾性騷擾女性，道歉並爆料10幾位藝人黑歷史後情緒不穩，疑似傷害自己被送往醫院，所幸治療後沒有大礙，留院一天就低調出院，昨（22）日是端午節，恩師張小燕被問及佼佼現況，簡單做出回應。

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▲張小燕近年較少拋頭露面。（圖／NOWnews資料照）
▲張小燕1988年提攜黃子佼出道。（圖／NOWnews資料照）
昨天是黃子佼出院第三天，據《三立新聞網》報導，張小燕被詢問徒弟目前情況，她以8字回應：「重重感謝，深深祝福！」並盼望端午佳節大眾能留給黃子佼一些空間。此前，《NOWnews今日新聞》求證老婆孟耿如，佼佼是否出院，經紀人僅說：「不好意思，讓大家奔波了，我們會面對，不會逃避，但請給耿如一點時間。」

黃子佼進醫院當天，北市消防局證實，他身上有酒味，身體有多處傷口，生命徵象穩定，後來黃子佼一度轉院到林口，孟耿如經紀人透露，佼佼在加護病房有短暫清醒，無法言語及表達，沒有生命危險，20日上午即傳出出院，返家休養。

▲黃子佼16歲出道，光是個人就獲得9座金鐘獎。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲黃子佼16歲出道，光是個人就獲得9座金鐘獎。（圖／NOWnews社群中心製作）
黃子佼
綽號：佼佼、佼哥
51歲，牡羊座
經歷：1988年報名華視《青春大對抗》衛冕出道，1994年加入綜藝節目《超級星期天》，主持8年，代表作還有《快樂星期天》、《佼個朋友吧》、《百萬大明星》、《婚禮歌手》等，入行34年榮獲11座金鐘獎獎項，2019年統計，黃子佼的個人演藝年收入達4500萬元新台幣以上
感情：曾與小S交往4年，曾寶儀介入後分手，與小19歲孟耿如愛情長跑7年結婚，育有一女
爭議：2023年6月19日拍影片坦承年輕時侵犯女性，道歉後失聯 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995


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