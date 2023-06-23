黃子佼出院4天了！張小燕被問徒弟現況「8個字回應」　懇求一件事

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黃子佼進醫院當天，北市消防局證實，他身上有酒味，身體有多處傷口，生命徵象穩定，後來黃子佼一度轉院到林口，孟耿如經紀人透露，佼佼在加護病房有短暫清醒，無法言語及表達，沒有生命危險，20日上午即傳出出院，返家休養。
黃子佼
綽號：佼佼、佼哥
51歲，牡羊座
經歷：1988年報名華視《青春大對抗》衛冕出道，1994年加入綜藝節目《超級星期天》，主持8年，代表作還有《快樂星期天》、《佼個朋友吧》、《百萬大明星》、《婚禮歌手》等，入行34年榮獲11座金鐘獎獎項，2019年統計，黃子佼的個人演藝年收入達4500萬元新台幣以上
感情：曾與小S交往4年，曾寶儀介入後分手，與小19歲孟耿如愛情長跑7年結婚，育有一女
爭議：2023年6月19日拍影片坦承年輕時侵犯女性，道歉後失聯
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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