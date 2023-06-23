九成以上高階晶片在台生產！吳釗燮：台海開戰將導致全球性災難

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吳釗燮表示，近年來台灣一直飽受中國軍事威脅，尤其俄烏戰爭爆發後，台海情勢更成為全球關注焦點。台灣自烏克蘭戰事經驗中，除學習不對稱戰略外，更堅定全民自我防衛決心，也積極爭取國際社會的支持；這些都有助於讓中國了解，想在短時間內奪取台灣絕非易事。
吳釗燮強調，台海若發生衝突不僅影響周邊區域穩定，也將衝擊全球，許多國家對此已有深刻體認，並致力和台灣共同阻止戰爭的發生，相信在各方持續努力之下，戰爭並非不可避免，也非一觸即發。
吳釗燮表示，台灣具有重要戰略地位，全球過半貨運經過台灣海峽，90%以上高階晶片在台灣生產，一旦台海發生戰爭，全球供應鏈將遭受嚴重破壞，勢必導致全球性的經濟災難。因此最近舉行的「7大工業國集團」（G7）領袖高峰會、歐盟美國峰會及其他重要峰會，多國領導人都重申維持台海和平穩定的重要性，並反對任何片面改變現狀行為，特別是反對使用武力；最近歐洲也出現新的支持聲音，認為台海和平與全球安全繁榮密不可分。吳部長呼籲國際社會持續關注中國對台動武的企圖，共同努力阻止戰爭發生。
針對主持人詢問一旦發生戰爭其他國家是否會協同作戰的問題，吳釗燮回應表示，防衛台灣是我們自己的責任，而美國基於《台灣關係法》提供台灣足夠的防衛武器、協助人員培訓，讓台灣做好最佳準備，充分展現美國對台灣的安全承諾；此外，各國以具體行動展現對區域和平的重視，例如美國、加拿大、英國等國軍艦巡航台海執行自由航行的作為，以及日本將在未來5年增加軍事預算一倍、澳洲也強化先進威嚇防禦能力等。越來越多國家願意站出來支持台灣，即使是道德支持，也讓國人感覺並不孤單，對我國至為重要。
吳釗燮也指出，台灣不會主動挑起戰事，但也不會屈服於中國的壓力，台灣一直努力恢復兩岸對話，但中國提出「台灣是中華人民共和國一部分」及「一國兩制」模式等對話前提，台灣人民絕無法接受。吳部長強調，台灣人民共識是：維持我國的自由民主現狀，不接受中國統治，也不接受「一國兩制」，台灣拒絕成為中國的一部分或是淪為第二個香港。
外交部指出，「德國之聲」是德國官方媒體機構，「衝突地帶」節目自2015年開播，每週播出一次，已成為該媒體英語頻道最重要的談話性政論節目，至今已採訪超過61國195位包括總統及外長在內的知名政要。