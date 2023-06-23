分居夫違反保護令！高雄人妻慘遭家暴 被鐵鎚爆打「頭破血流」
本月22日晚間，高雄一名31歲的陳姓男子，衝到前鎮區瑞隆路某滷味店，與分居的30歲黃姓妻子談判，雙方爆發口角衝突，陳男竟持鐵鎚追打，導致黃女頭破血流、手部受傷，所幸送醫無生命危險，陳男犯案後逃逸，於23日凌晨4時許，持犯案鐵鎚向警方自首，訊後被依違反保護令、傷害罪嫌移送檢方偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳男過去曾從事水泥工，目前無業，與黃女結婚後有多次家暴紀錄，為高風險家庭。今年4月間，黃女向法院申請保護令、並與陳男分居，雙方正打離婚官司中。22日晚間11時許，陳男違反保護令，跑到黃女經營的滷味店談判，雙方爆發口角，陳男竟持鐵鎚追打、攻擊黃女，造成她頭部流血、手部受傷。
警方獲報趕抵時，陳男已落跑逃離現場，警方對此成立專案小組，調閱監視器追蹤陳男行蹤，並透過家屬、親友策動，23日凌晨，陳男攜帶鐵槌至前鎮分局投案，訊後移送高雄地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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