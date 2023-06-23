雲林「鱷魚拉麵」來了！整隻酷斯拉巨爪滿出碗：斗六人啥都敢吃

10元喝拿鐵！連假咖啡「買1送1」懶人包　7-11、全家美式都買1送1

▲端午連假限定，全家西西里氣泡美式（原價80元）買1送1。（圖／全家提供）
▲端午連假限定，全家西西里氣泡美式（原價80元）買1送1。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

端午連假咖啡優惠齊發！全聯即起至26日前，美式、拿鐵買1送1，還可疊加自帶杯扣8元優惠，平均下來拿鐵只要10元開喝；還有全家西西里氣泡美式（原價80元）買1送1外，7-11也有精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1。同時， 黑浮咖啡、奎克咖啡可免費領外帶買1送1優惠券，連假出遊嗨玩前，別忘了先來杯咖啡提提神。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全聯10元拿鐵、5元美式
全聯即起至26日前，現煮熱美式、熱拿鐵買1送1，使用自帶杯加碼折扣8元，拿鐵原價35元，平均單杯只要10元開喝；美式原價25元，換算下來更是只要5元輕鬆入手（贈送品項不提供自帶杯優惠）。

▲全聯咖啡（全聯提供）
▲全聯即起至26日前，現煮熱美式、熱拿鐵買1送1。（全聯提供）
🟡全家西西里氣泡美式買1送1
全家門市即起至6月25日，推出西西里氣泡美式（原價80元）、厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）買1送1優惠！同時加碼超夯品項霜淇淋，使用全盈+PAY購買，不限口味享買1送1優惠，原價49元的嗨嗨蘇打，平均下來25元開吃，還可以任搭小農鮮奶口味，高溫炎熱的端午連假快衝一波！

🟡7-11精品美式買1送1
7-11門市即起至6月25日，大杯精品美式買1送1、大杯精品拿鐵買2送1、桂花風味蘋果咖啡、桂花風味蘋果氣泡咖啡任選買2送1、一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選買2送1、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選買2送1。

🟡黑浮咖啡
即起至6月25日，「黑浮國際餐飲集團APP」免費發送買1送1優惠券，可享外帶「義式咖啡／手沖咖啡全系列買1送1」。

🟡奎克咖啡
即起至6月25日，同樣至「黑浮國際餐飲集團APP」可以領取咖啡系列飲品買1送1優惠券，外帶「酷玩冰滴／手沖咖啡／經典義式」買1送1，推薦店內熱銷萬杯的雲朵奶蓋拿鐵。

▲奎克咖啡「酷玩冰滴／手沖咖啡／經典義式」，外帶憑券買1送1。（圖／奎克咖啡）
▲奎克咖啡「酷玩冰滴／手沖咖啡／經典義式」，外帶憑券買1送1。（圖／奎克咖啡）

連假限定！7-11今起「大罐奶茶」10元開搶　全家霜淇淋買1送1

4大超商端午優惠！全家拿鐵「買1送1」　7-11大杯美式28元可寄杯

連假速食優惠／肯德基8塊炸雞蛋撻桶499元　麥當勞雞塊薯條買1送1

連假IKEA出清特賣！「制服鯊鯊」最低1元帶走　無印良品也全店9折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀