10元喝拿鐵！連假咖啡「買1送1」懶人包　7-11、全家美式都買1送1

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全聯即起至26日前，現煮熱美式、熱拿鐵買1送1，使用自帶杯加碼折扣8元，拿鐵原價35元，平均單杯只要10元開喝；美式原價25元，換算下來更是只要5元輕鬆入手（贈送品項不提供自帶杯優惠）。
🟡全家西西里氣泡美式買1送1
全家門市即起至6月25日，推出西西里氣泡美式（原價80元）、厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）買1送1優惠！同時加碼超夯品項霜淇淋，使用全盈+PAY購買，不限口味享買1送1優惠，原價49元的嗨嗨蘇打，平均下來25元開吃，還可以任搭小農鮮奶口味，高溫炎熱的端午連假快衝一波！
🟡7-11精品美式買1送1
7-11門市即起至6月25日，大杯精品美式買1送1、大杯精品拿鐵買2送1、桂花風味蘋果咖啡、桂花風味蘋果氣泡咖啡任選買2送1、一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選買2送1、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選買2送1。
🟡黑浮咖啡
即起至6月25日，「黑浮國際餐飲集團APP」免費發送買1送1優惠券，可享外帶「義式咖啡／手沖咖啡全系列買1送1」。
🟡奎克咖啡
即起至6月25日，同樣至「黑浮國際餐飲集團APP」可以領取咖啡系列飲品買1送1優惠券，外帶「酷玩冰滴／手沖咖啡／經典義式」買1送1，推薦店內熱銷萬杯的雲朵奶蓋拿鐵。