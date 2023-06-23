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陪同侯友宜桃園祈福　朱立倫：張善政也曾歷經波折、最後團結勝選

▲國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政今日陪同國民黨總統參選人侯友宜桃園上香祈福。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政今日陪同國民黨總統參選人侯友宜桃園上香祈福。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政今（23）日陪同國民黨總統參選人侯友宜楊梅區錫福宮上香祈福，針對黨內防磚條款建議，朱立倫說，不要長他人志氣、滅自己威風，更不用幫綠營、綠媒創造話題；朱立倫強調，張善政過去選舉時也經歷過一段波折，最後勝選，就是大家團結努力支持張善政的成果。

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侯友宜民調持續探底，黨內建議設防磚條款，若低於15%就必須換人，朱立倫表示，這場選戰是團隊競賽，需要靠大家同心協力，現在像是球賽第一局上半，雖然腳步不穩、團隊表現不好，但有信心調整腳步、一步一腳印，最後贏得勝選。

朱立倫也強調，國民黨是民主政黨，尊重有不同聲音，但不要長他人志氣、滅自己威風，更不用幫綠營創造話題。

朱立倫說，張善政也經歷過一段波折，最後大家同心拹力，張努力過程是很好的標竿，桃園勝選就是團結一致努力支持張的成果。

至於若黨籍立委邀請民眾黨總統參選人站台，是否要黨紀處分？朱立倫說，一定號召非綠力量，支持總統、立委參選人，過程中黨與黨會有不同的戰略，但會努力團結整合所有非綠朋友，因為大家都希望和平過好日子。

媒體詢問，鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，朱立倫說，不必揣測，郭多次表達一定團結支持侯友宜，既然無論公開、書面都表達過，就全力往這方向努力。

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