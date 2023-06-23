NBA／被交易到勇士震撼聯盟 Chris Paul透露「已有和Curry聊過」
在今（23）日稍早，金州勇士和華盛頓巫師完成交易，得到明星控衛Chris Paul，後者在接受《夏洛特觀察家報》記者Scott Fowler訪問時表示「自己感到非常興奮」，而且在事情發生後，已經有和勇士當家球星Stephen Curry談過了。
記者黃建霖/綜合報導
Paul近期在4天內換了3隊，他先在Bradley Beal交易案中離開鳳凰城太陽，今天又被華盛頓巫師送來勇士。曾12次入選全明星賽的他，生涯場均可得到17.9分9.5助攻2.1抄截，榮譽滿載，拿過5次助攻王、6次抄截王、11次進入最佳陣容、9次最佳防守陣容，還獲選為NBA 75大球星，
在上個賽季，Paul出現明顯下滑，場均13.9分為生涯新低，可抓下4.3籃板、傳出8.9助攻，三分球命中率38%。在來到灣區之後，他預計會在第二陣容擔任組織者的角色，分擔勇士後場輪換上的壓力。
在交易案發生後，人在家鄉宣傳新書的Paul受訪時表示，自己已經和Curry交談過了，「我對此感到很興奮。這個問題我已經不知道回答過多少次了，我真的感到很興奮。」
勇士喜歡打小球陣容，所以Steve Kerr在下個賽季的某個時候擺3後衛在場上：讓Paul打控衛，Curry打得分後衛、Klay Thompson打小前鋒、Andrew Wuggins打大前鋒、Draymond Green打中鋒，也不足為奇。